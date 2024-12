Bill Belichick en su presentación con North Carolina: “No estoy aquí para alejarme del fútbol”

El legendario entrenador de la NFL, Bill Belichick, de 72 años, afirmó este jueves que no se unió a los North Carolina Tar Heels del fútbol americano universitario para retirarse.

“Definitivamente no estoy aquí para alejarme del fútbol. Crecí en el ambiente del fútbol universitario gracias a mi padre, así que volver a este entorno es como regresar a casa”, expresó Belichick en una

Una de las razones que influyó en su decisión fue seguir los pasos de su padre Steven, quien fue entrenador asistente en esta institución.

“Era muy joven para recordar mucho de Carolina, pero al crecer, escuchaba las historias de mi padre y aquí estoy, listo para enseñar, desarrollar y formar jóvenes atletas, preparándolos para la NFL o su vida profesional”, añadió.

Durante la presentación, Belichick mostró un suéter blanco de los años 50, cuando su padre estaba en el equipo, destacando el momento emotivo.

Belichick, quien cumplirá 73 años en abril próximo y futuro miembro del Salón de la Fama, afirmó que no fue difícil elegir el fútbol universitario porque no lo considera un trabajo.

“Sabes que cuando amas lo que haces, y mi padre me dijo esto, cuando amas lo que haces no es trabajo. Amo entrenar, amo la interacción con los jugadores, formar un equipo, planificar el juego, el juego en sí, que ya sabes, hay algunos buenos, hay algunos malos. Estoy ansioso de trabajar con jóvenes que tienen la energía, el entusiasmo para tener éxito”, subrayó.

Bill Belichick fue entrenador en jefe de la NFL durante 29 años, iniciando en los Cleveland Browns (1991-1995) y destacándose en los New England Patriots (2000-2023), donde ganó seis Super Bowls junto a Tom Brady.

Entre sus logros están 31 victorias en playoffs, 13 apariciones en el campeonato de la AFC, de los cuales ganó nueve, y 17 títulos de la división Este de la AFC.

