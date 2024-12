Jaime Munguía lanza dura crítica contra Edgar Berlanga por su pelea ante el Canelo

El boxeador mexicano Jaime Munguía lanzó unas duras declaraciones en contra del puertorriqueño Edgar Berlanga debido a la pelea que tuvo contra el también mexicano y campeón de tres divisiones de los pesos súper medianos, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, en la que terminó siendo claramente superado en el cuadrilátero.

En declaraciones ofrecidas durante una entrevista para Fight Hub, el peleador azteca sostuvo que vio a Berlanga combatir al Canelo con miedo y solo se enfocó en sobrevivir al encuentro; de igual manera criticó la manera de celebrar por no salir noqueado en el ring.

“Obviamente, fueron dos peleas diferentes. La diferencia que yo veo, es que yo sí fui a tratar de ganar la pelea, y creo que Berlanga solo fue a sobrevivir. Siempre lo miré con miedo. Desde un principio lo miré retrocediendo, yendo atrás, siempre con miedo, nunca buscando hacer una pelea. Nunca lo miré tratar de ganar la pelea”, expresó.

Munguía detalló que ningún peleador profesional debe estar esperando evitar ser noqueado contra su rival y que por el contrario debe dar lo mejor de sí para ser él en encargado de tumbar a su rival directo a la lona.

“Yo no festejaría por una derrota. Por el contrario, trato de esforzarme más, de seguir aprendiendo y de seguir creciendo. A mí se me hace ridículo el estar festejando por una derrota, con todo el respeto que se merece, porque es un gran peleador, pero sí se me hace ridículo estar festejando una derrota”, finalizó el peleador en sus declaraciones.

Jaime Munguía ya se encuentra trabajando en lo que será su calendario para el año 2025 y justamente Edgar Berlanga es uno de los principales candidatos para poder enfrentarlo en su búsqueda por un título mundial.

