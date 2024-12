Mikey García asegura que el Canelo “ya cumplió” con los retos de su carrera

El antiguo campeón mundial Mikey García aseguró que el mexicano y campeón de tres divisiones de los pesos súper medianos, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, no necesita realizar ningún otro reto para poder demostrar de lo que es capaz debido a que se ha consagrado como uno de los mejores en el deporte a lo largo de su carrera por todos los logros que ha obtenido.

Estas declaraciones las realizó durante una entrevista ofrecida para Izquierdazo, donde aseguró que el tapatío no solamente alcanzó la gloria tras alcanzar el título indiscutido de los súper medianos, sino que también lo ha alcanzado al derrotar constantemente a cualquier rival que se le pone enfrente.

“Canelo ha logrado más que cualquier otro campeón mexicano. Hay veces que la gente queda un poco disgustada por no realizarse esas peleas que la gente pide, pero no hay otro boxeador que logró ser campeón mundial indiscutido venciendo campeón tras campeón. Es campeón ya en cuatro divisiones, entonces ¿qué más te pide la gente?”, expresó.

El análisis del Canelo lo realizó durante su visita a la ciudad de Hamburgo para formar parte de la 62 Convención Anual del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), donde aseguró que el mexicano tiene una carrera exitosa y que una pelea u dos no cambiarán nada para él.

“Él ha logrado más de lo que los boxeadores mexicanos. Yo puedo pensar que ya cumplió, que ya completó su carrera, una pelea más o dos de un campeonato no van a hacer su carrera, no van a finalizar su carrera, no va a ser el punto final de su carrera. Eso ya lo hizo, ya lo logró”, dijo.

“Entonces hay dos modos de peleas, hay gente que dice que debe de pelear con este, con el otro. Eso decían antes, que con (Miguel) Cotto, con (Gennady) Golovkin y lo ha hecho y lo hizo, pero siempre van a salir nuevos rivales, que con éste, con el otro”, agregó el excampeón.

“Ahora su carrera está en otro punto, él ya no necesita de este rival o de este, él ya logró lo que iba a lograr. Pienso que el mundo del boxeo lo reconoce, la afición es diferente. Como aficionado quisiera verlo en una revancha con Bivol, con Beterbiev o algo, pero no lo necesita. Él ya lo intentó, ya lo hizo, no lo necesita, pero como aficionado uno quiere verlo con retos, reto tras reto, pero como analista de boxeo que me puedo considerar yo creo que ya no lo necesita”, concluyó.

