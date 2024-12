Luigi Mangione no estaba asegurado por UnitedHealthcare: homicidio de Brian Thompson en Nueva York

Luigi Mangione, el joven acusado de matar en Nueva York al director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, no tenía cobertura de esa compañía, la mayor aseguradora privada de salud del país.

La aseguradora dijo hoy en una declaración a The Washington Post que Mangione y su madre “no eran miembros de UnitedHealthcare”. Y agregó: “Estamos trabajando en estrecha colaboración con los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que continúan su investigación de este crimen horrible, y seguimos apoyando a quienes dependen de nosotros para su atención médica”.

El lunes las autoridades arrestaron al joven de 26 años en un restaurante McDonald’s en Altoona (Pensilvania) y más tarde fue acusado del homicidio de Thompson cometido en Nueva York el 4 de diciembre. Mangione se declaró “no culpable” de los cargos.

Los detectives creen que el motivo del tiroteo fue la animosidad hacia la industria de seguros médicos y las corporaciones estadounidenses. La policía dijo que encontró un documento escrito a mano de tres páginas al arrestar a Mangione, donde el sospechoso expresaba desdén por el negocio de la salud.

El cuaderno espiral también incluye listas de tareas por hacer en el período previo al asesinato, así como reflexiones que justifican sus planes. En un pasaje escribe sobre “Unabomber”, Ted Kaczynski, quien entre 1978 y 1995 mató a tres personas e hirió a 22 con bombas caseras enviadas por correo a científicos y ejecutivos, como partidario de “la necesidad de una acción unilateral para llamar la atención sobre las acciones abusivas de las corporaciones”.

“No tenemos ninguna indicación de que alguna vez haya sido cliente de United Healthcare, pero sí menciona que es la 5ta corporación más grande de Estados Unidos, lo que la convertiría en la organización de atención médica más grande de Estados Unidos, por lo que posiblemente esa sea la razón por la que apuntó a esa empresa”, dijo ayer a NBC News Joseph Kenny, jefe de detectives del Departamento de Policía de Nueva York.

Kenny señaló que Mangione “tenía conocimiento previo” de la reunión anual de inversores de UnitedHealth Group en la que Thompson tenía previsto hablar el 4 de diciembre, cuando fue asesinado mientras caminaba hacia el evento.

Mangione sufría una aparente afección dolorosa en la columna vertebral. Describió sus luchas con problemas de espalda en Reddit y expresó su frustración por la industria de la atención médica. Se sometió a una cirugía de fusión espinal, un procedimiento que estabiliza la columna con tornillos quirúrgicos, en julio de 2023, según sus publicaciones en redes sociales.

“La lesión que sufrió fue una lesión que cambió su vida y eso es lo que lo puso en este camino”, dijo Kenny. Thomas M. Dickey, abogado de Mangione, no ha emitido comentarios sobre los últimas revelaciones.

El dolor de columna no parecía ser su único problema. A veces escribió sobre la “niebla mental”, que según dijo se volvió tan preocupante durante sus años universitarios que le era difícil estudiar y afirmó que los médicos no podían averiguar qué la estaba causando, destacó The New York Times.

Sólo mencionó una vez la cobertura del seguro. Dijo en Reddit que Blue Cross Blue Shield había cubierto una prueba para el síndrome del intestino irritable en 2018. Eso habría sido cuando era estudiante en la Universidad de Pensilvania, donde luego se graduó en 2020 con una licenciatura y una maestría en ingeniería.

Mangione pertenece a una prominente familia de bienes raíces de Maryland. Mientras los investigadores siguen juntando las piezas de un posible motivo para el asesinato a sangre fría, se ha sabido que el joven había perdido contacto con sus seres queridos en las semanas previas al tiroteo.

Fue reportado como desaparecido por su madre el mes pasado, después de que perdió contacto con ellos, destacó New York Post. La noche del lunes, horas después de su arresto, la familia Mangione emitió un comunicado diciendo que estaba “conmocionada y devastada” por los cargos de homicidio en su contra. El FBI lo buscaba en todo el país ofreciendo $50,000 dólares de recompensa y la policía de Nueva York (NYPD) $10,000.

Thompson, de 50 años, tenía dos hijos adolescentes. Se graduó en la Universidad de Iowa, vivía en Minnesota y estaba en viaje de trabajo en Nueva York, donde fue baleado a las 6:40 a.m. del miércoles 4 de diciembre. Era una figura destacada en el sector de la salud en Estados Unidos. Desde abril de 2021 lideraba UnitedHealthcare, la mayor aseguradora privada de salud del país y una división clave de UnitedHealth Group, que se ubica en el 5to lugar en la lista Fortune 500. Antes de asumir como CEO, dirigió los programas gubernamentales de la compañía, incluyendo Medicare y Medicaid, consolidando la posición de la empresa en servicios esenciales para millones de ciudadanos, resumió Infobae.

Se espera que Mangione sea extraditado para ser juzgado en Nueva York. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

