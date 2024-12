“Malcolm in the Middle” regresa, ¿qué hacen actualmente sus actores y cuánto ganaron por la serie?

En el marco del 25 aniversario del lanzamiento de “Malcolm in the Middle”, una de las series más exitosas y de mayor influencia en la televisión, los protagonistas de la popular serie, Frankie Muniz, Bryan Cranston y Jane Kaczmarek, han confirmado el triunfal regreso de la producción a través de una 4 episodios nuevos.

Por medio de un video, los actores anunciaron su vuelta a los sets de grabación bajo el mando del creador de la serie original, Linwood Boomer, quien además de escribir los nuevos 4 episodios, se convertirá en la mano derecha del director y productor Ken Kwapis.

Respecto a la nueva trama, se ha revelado que esta abordará nuevamente la vida de Malcolm (Muniz), quien ahora es padre de una niña, mientras visita a sus padres Hal (Cranston) y Lois (Kaczmarek( en su aniversario de bodas.

Sin embargo, y a pesar de la premisa revelada, se desconoce hasta el momento si el resto del elenco, como Christopher Kennedy Masterson o Justin Berfield, los hermanos mayores de Malcolm, Francis y Reese, volverá a sus papeles.

¿Qué ha pasado con los actores de “Malcolm in the Middle” tras el fin de la serie y cuánto ganaron por su participación?

Frankie Muniz

Incluso antes de convertirse en la estrella y niño genio del show, Muniz ya contaba con experiencia en el medio gracias a su participación en cine y televisión. Durante su participación en la serie, Muniz también realizó diversos papeles en cine, siendo la saga “Agent Cody Banks” la más exitosa.

Sin embargo, y tras varios de años de mantener un perfil bajo en diversas producciones, Muniz decidió priorizar su carrera como piloto de automovilismo, donde a pesar de no destacar de manera notable, desarrolló una amplia trayectoria.

Frankie Muñiz formó parte del elenco de la serie de televisión “Malcolm in the Middle” de inicio a fin. Crédito: AP

Respecto a sus ganancias por “Malcolm in the Middle”, de acuerdo con el portal especializado Celebrity Net Worth, Muniz llegó a percibir, durante las primeras temporadas del show, cerca de $30 mil dólares por episodio. En las temporadas posteriores, el estadounidense aumentó esta cifra a los $75 mil dólares por episodio, llegando a obtener, en la última entrega, $150 mil dólares por capítulo, dando un acumulado de más de $10 millones de dólares durante su participación en la serie.

Bryan Cranston

Quizá el actor con mayor recorrido fílmico y televisivo previo a su involucramiento en la serie, Cranston había trabajado en grandes cintas, junto a importantes directores, como “Saving the Private Ryan” con Steven Spielberg.

Posterior a su papel como el padre de la familia, Cranston obtuvo mayor relevancia en el medio, logrando el estrellato único por su papel como Walter White en la legendaria serie “Breaking Bad”, obteniendo un Emmy por su papel. En los siguientes años, Cranston continúo participante en importantes cintas como “Little Miss Sunshine”, “Argo”, entre muchas otras, llegando a conseguir una nominación al Oscar, en 2016, por la cinta “Trumbo”.

Bryan Cranston rompió récord, con la última temporada de ‘Breaking Bad’. Crédito: ap

Sobre su salario, y para sorpresa de muchos, Cranston no era el mejor pagado de la serie. En las primeras temporadas, el actor mantenía un salario similar al de Muniz, $30 mil dólares por episodio, aumentando esta cantidad a $40 mil y $50 mil en las temporadas posteriores. Para la última temporada, el estadounidense obtuvo $100 mil dólares por episodio, quedándose por debajo de lo obtenido por Frankie.

Jane Kaczmarek

A diferencia de sus coestrellas, Jane Kaczmarek, quien ya contaba con 44 años al momento de obtener el papel de Lois en la serie, mantenía su carrera gracias a papeles secundarios en diversos shows como “Frasier”, “Cybill”, “The Paper Chase”, entre otros. Sin embargo, y contrario a lo que la mayoría imagina, el éxito de “Malcolm in the Middle” no repercutió de manera clara en la carrera de Kaczmarek, quien continuó participando en diversos shows en papeles secundarios o en producciones de poco realce.

Lo anterior no evitó que Jane Kaczmarek se convirtiera en la actriz mejor pagada de la serie, percibiendo $60 mil dólares por episodio duante las primeras temporadas. Tras una pausa en su participación, donde renegoció su salario, la actriz aumentó su sueldo a $100 mil dólares por capítulo, llegando a percibir $150 mil dólares en la última temporada.

Sin embargo, y a pesar de mantener un salario cercano a Muniz, Kaczmarek destacó económicamente por sus compañeros gracias a un bono retroactivo de $85 mil dólares que negoció por cada episodio en las últimas temporadas.

