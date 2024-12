Raúl de Molina se quiebra tras la salida de Elizabeth Curiel de ‘El Gordo y La Flaca’

La ola de despidos que ha afectado a TelevisaUnivision ha generado un profundo impacto en sus empleados, creando una atmósfera de incertidumbre laboral de la empresa. Las últimas semanas han marcado un periodo difícil, con la salida de reconocidos talentos que han sido parte fundamental de la cadena. Uno de los momentos más emotivos fue la salida de Elizabeth Curiel, periodista con 20 años de trayectoria y una de las caras más queridas del programa “El Gordo y La Flaca“.

La noticia del despido de Curiel llegó en un contexto donde múltiples recortes han sido implementados, no solo en Estados Unidos, sino también en las operaciones de la compañía en México. Desde la Basílica de la Virgen de Guadalupe, ella misma se dirigió a la audiencia, expresando su gratitud por los años de trabajo y los momentos compartidos.

El caso de Curiel es solo un ejemplo de las historias humanas que subyacen a estos recortes. Detrás de cada despido hay una vida marcada por años de dedicación y esfuerzo, y un legado en la pantalla que deja una huella en la audiencia: “Agradezco a Univision por el trato tan digno que nos dio a todos los que trabajamos para esta empresa, les agradezco a todos, los quiero mucho y seguramente nos seguiremos encontrando en el camino”

Raúl de Molina conmovido por la salida de Elizabeth Curiel

La emotividad del momento fue palpable cuando Raúl de Molina, su compañero en el programa, no pudo contener las lágrimas al despedirla. Su reacción subrayó la carga emocional que estos despidos han tenido no solo en los trabajadores directamente afectados, sino también en sus colegas que han compartido años de compañerismo y colaboración.

La periodista Mandy Fridmann compartió un video del duro momento: “Elizabeth ha sido un placer trabajar contigo y con tu esposo, que es camarógrafo, por tantos años en ‘El Gordo y la Flaca’… Y cuando me enteré que no vas a estar con nosotros ahora para el próximo año no lo podía creer, te deseo lo mejor y tú sabes que te queremos muchísimos”.

