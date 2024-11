¿Por qué Raúl de Molina no se disfrazó de pavo en Acción de Gracias?

Se ha hecho rutinario que Raúl de Molina en cada Acción de Gracias se disfrace de pavo, pero en el 2024 no lo hizo por una poderosa razón que explicó en el show de televisión El Gordo y la Flaca, que transmite la cadena Univision.

Lili Estefan, su compañera en el show de entretenimiento, le preguntó sorprendida la razón por la que este año no se disfrazó del animal emblemático de estas fechas.

Ante esto, el cubano-estadounidense le contestó: “Estoy de pollo porque Lili dice que la situación de la economía está mala, entonces en vez de vestirte de pavo, vístete de pollo, porque la gente va a estar comiendo pollo”.

En el comienzo del programa, el conductor decía: “Yo quiero decir una cosa, por 25 años aquí en el show me llevan disfrazando de pavo. Este año, dice Lili, la economía está mala, ¿por qué no lo disfrazamos de pollo? Pero le dije a Lili que si nunca la economía nunca había estado mejor y me han disfrazado de pollo”.

La flaca, luego de la explicación, le contestó: “Ah, ya entiendo el chiste, es que el pollo es más barato que el pavo, okey, señores, a comer pollo entonces. Raúl ha dado la clave de cómo sobrevivir a Acción de Gracias. Rauli, tú sabes que yo prefiero comer pollo que pavo. Si quieren servir pollo, no es la tradición, pero Raúl está tratando de ayudar a la economía”.

Después de esta conversación, el famoso envió otro mensaje: “Señores, espero que la estén pasando bien, que estén en familia”.

Luego, retomó el tema de la economía en los Estados Unidos y por eso reflexionó en cómo después de 25 años hubo este cambio de disfraz.

Lili Estefan, por su parte, comentó: “Hay que agradecer, hoy en día hay que darnos cuenta de que a pesar de que estemos muy mal, alguien está peor que nosotros”.

