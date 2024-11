Raúl de Molina y Lili Estefan opinan en El Gordo y la Flaca de Ángela Aguilar

Ángela Aguilar ha causado revuelo por su participación en los Kids’ Choice Awards México 2024, en el Auditorio Nacional, ya que evitó a la prensa y además estuvo rodeada de un fuerte equipo de seguridad, para evitar algunas críticas por su matrimonio con Christian Nodal.

Este hecho ha sido muy mediático, al punto que figuras de la televisión hispana, como Raúl de Molina y Lili Estefan, han hablado en El Gordo y la Flaca de lo ocurrido.

“Mira, Lili, te quiero decir cómo trabaja esto. Al principio, cuando empezó su carrera, Ángela Aguilar tenía una imagen de niña buena, que no se metía en problemas, que era la niña de su papá y todo lo otro. Entonces decían que eso no era bueno para su carrera, pero ahora tiene la imagen opuesta pero yo tampoco sé si es tan buena para su carrera, fue de un extremo al otro”, destacó el cubano estadounidense.

Lili Estefan, por su parte, comentó: “Y el público, como que no la quiere dejar tranquila, yo no sé si la palabra es perdonar, pero, ¿cómo tú logras que el público entienda algo que no entienden?”.

Su compañero, explicó que en algún momento la gente se olvidará de este sentimiento hacia ella y eso fue algo en lo que coincidió la conductora de televisión: “Claro, Rauli, llegará el momento, pero pasó con Gabriel Soto también, Irina Baeva y muchas personas más que nosha tocado cubrir en el programa y que uno dice ‘¿qué se hace con este?’. El público manda, es el que decide, es el que maneja las redes sociales”.

En su opinión, la artista debería manejar esto de una manera: “¿Hay una manera de arreglar esto?”.

El caso de Ángela Aguilar y Christian Nodal ha sido de lo más mediático del año, ya que poco después de que el intérprete de ‘Botella tras botella’ terminara con Cazzu anunció su noviazgo con la hija de Pepe Aguilar.

Además, se confirmó luego de varias semanas que se habían casado, generando más revuelo entre la prensa y las redes sociales.

