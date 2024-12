Brian Cashman: “Perder a Soto no nos hará derrochar dinero”

Los New York Yankees no pudieron firmar a Juan Soto en la agencia libre siendo su principal objetivo. Sin embargo la directiva de la franquicia no se quedó de brazos cruzados y ya empezó a mover sus piezas para reforzar su plantilla de cara a la temporada 2025 de las Grandes Ligas.

Uno de los grandes movimientos que hicieron los Yankees en esta agencia libre fue la contratación del lanzador Max Fried. Rompiendo el récord histórico de contrato para un pitcher zurdo con $218 millones de dólares por ocho temporadas.

“El propietario Hal Steinbrenner hizo todo lo posible para encontrar una manera de mantener a Juan Soto con el uniforme a rayas. Pero hay muchas maneras diferentes de resolver esto, así que vamos a tener que resolverlo de una manera diferente”, adelantó el gerente durante las reuniones invernales de la liga en declaraciones para MLB.com.

Brian Cashman parece que está preparando un contrato para Juan Soto. Crédito: AP

Pero a pesar de este gran golpe sobre la mesa que dio la directiva de los Yankees firmando a Fried. Quieren ser cauto en la agencia libre a pesar de no poder firmar a Juan Soto. Así lo explicó el gerente general de la franquicia Brian Cashman.

“La puja por Soto nos llevó a alturas que nunca hubiera esperado. Los Mets se terminaron quedando con él y los felicito porque es un gran jugador, esto no quiere decir que ahora iremos como marineros borrachos derrochando dinero en contrataciones”, enfatizó Cashman.

Por ahora los Yankees siguen moviendo sus piezas para buscar el mejor equipo para 2025. El más reciente movimiento fue el de Néstor Cortés quien fue cambiado a los Brewers por Devin Williams, lo que le garantiza al equipo neoyorquino contar con uno de los mejores relevistas de la liga.

“Continuamos trabajando mientras nos concentramos en nuestro equipo y en cómo reconfigurarlo. Nuestros esfuerzos año tras año no cambian. Siempre tratamos de ser el mejor equipo posible para poder llegar a los playoffs y tener la oportunidad de ganar la Serie Mundial”, cerró el gerente de la franquicia.

Con las salidas de jugadores como Juan Soto, Anthony Rizzo y Gleyber Torres los Yankees aún buscan cubrir posiciones como la primera base, tercera base y jardín derecho. Por lo que su participación en el mercado aún sigue activa.

