Javier Ceriani: “Creo que hice las cosas bien en volver y pedir disculpas”

“Tuve que hacer en cinco días, lo que construí en cinco años”, dice Javier Ceriani en esta entrevista exclusiva en donde afirma que su ciclo en Chisme No Like se terminó porque ya no había forma de continuar trabajando junto a sus antiguos socios. El argentino también afirma que aún y cuando ya sentía la necesidad de haber hecho esto antes -independizarse- no tomaba la decisión porque lo de antes era cómodo y seguro. Tuvo que admitirse a sí mismo que “hay cosas que no quiero más y hay cosas que sí quiero”.

Lili Estefan se confiesa con Javier Ceriani aún cuando admite que Raúl de Molina podría enojarse con ella

Miedo. Angustia. Son dos palabras que utiliza Javier Ceriani para describir cómo se sintió cuando emprendió este vuelo en solitario. La respuesta del público no sólo suscribiéndose a su canal, sino conectándose con él para saber lo que tiene qué decir, lo llevó a reconocer que no se esperaba esta reacción del público tan apabullante, por esta razón se siente tan agradecido. “No me lo esperaba”, dice Javier con una sonrisa mientras reflexionábamos este fenómeno.

“Creo que hice las cosas bien en volver y pedir disculpas”, dice Ceriani, porque reconoce que su silencio generó mucho caos. El argentino admite que desaparecer de la noche a la mañana sin decir nada no fue correcto, por esto pidió disculpas a sus miles de seguidores, que no sólo lo siguen por informarse y entretenerse, sino porque confían en él.

Está claro que ya todos han entendido en alguna medida que Chisme No Like no va más, pero también hay muchas cosas que Ceriani no puede contar porque hay temas legales involucrados. Pero es claro al decir que así como él exige que los famosos digan la verdad ante sus escándalos, pues la misma regla se usa para medirlo a él para exigirle lo mismo.

“Hay algo que no te perdona la gente: que seas incoherente…”, recalca Ceriani.

Pero si alguien pensaba que ahora que Ceriani será dueño de su propio espacio editorial, éste tendría complacencias o favoritismos y por esta razón no tocaría a ciertas celebridades, se equivocó. El argentino dice que no importa si son o fueron amigos, no hay nadie que goce de protección con él.

