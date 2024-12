McConnell condena iniciativa del asesor de RFK Jr. de eliminar vacuna contra la polio

El líder republicano del Senado y sobreviviente de poliomielitis, Mitch McConnell, se le fue a la yugular a Robert F. Kennedy Jr. después de que un reporte de The New York Times dio a conocer que el abogado Aaron Siri solicitó a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) la revocación de la aprobación de la vacuna contra dicha enfermedad.



Tras la petición del abogado de RFK Jr. a la FDA, McConnell fue muy claro al decir que el aventurarse a la aprobación de la revocación de la vacuna que salva vidas sería un error tanto para Kennedy, como para el país.



“La vacuna contra la polio ha salvado millones de vidas y ha mantenido viva la promesa de erradicar una enfermedad terrible”, expresó McConnell. “Los esfuerzos por socavar la confianza pública en las curas comprobadas no solo son desinformados, sino que son peligroso”.



En tanto, el senador republicano electo Jim Banks mostró una postura diferente a la de McConnell y se dijo listo para un “gran debate sobre las vacunas”, así como para otros temas de salud.



Mitch McConnell, quien aún sufre rigidez en las piernas provocada por la polio, dijo que “al igual que millones de familias, antes que ellos, mis padres conocieron el dolor y el miedo de ver a su hijo luchar con el diagnóstico de polio que cambiaría su vida”.



“Desde los dos años, la vida normal sin parálisis solo fue posible para mí gracias a la combinación milagrosa de la medicina moderna y el amor de una madre. Pero para millones de personas que vinieron después de mí, el verdadero milagro fue el poder salvador de la vacuna contra la polio”, sentenció.

