Trump exige derribar drones avistados en Nueva Jersey, Nueva York y Pensilvania

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, pidió este viernes derribar los drones no identificados que han sido avistados en varias regiones del país, calificando la situación como preocupante.

“Misteriosos avistamientos de drones en todo el país. ¿Puede esto realmente estar sucediendo sin el conocimiento de nuestro gobierno? ¡No lo creo! Háganselo saber a la gente, ahora. De lo contrario, ¡¡¡derríbenlos!!!”, expresó Trump a través de Truth Social.

Los reportes sobre los drones se han concentrado en áreas de Nueva Jersey, Nueva York y Pensilvania desde el pasado 18 de noviembre.

Por su parte, el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas descartó que los avistamientos representen una amenaza. En declaraciones a CNN, citadas por la agencia EFE, sostuvo que “no se ha observado actividad inusual” y pidió calma a la población.

“Déjenme calmar esos nervios. No hemos visto nada inusual, ninguna actividad inusual. No tenemos conocimiento de ninguna amenaza”, expresó.

Phil Murphy, gobernador de Nueva Jersey, solicitó apoyo federal para investigar las apariciones.

Argumentó que las autoridades locales carecen de recursos suficientes y enfrentan límites legales para actuar ante aeronaves no tripuladas.

“Las leyes actuales restringen las acciones contra estos dispositivos. Derribar un dron podría resultar peligroso”, explicó Mayorkas, quien también insistió en la necesidad de ampliar las competencias del Gobierno en esta materia.

Más de 5,000 reportes sobre drones

Un total de 5,000 informes relacionados con avistamientos de drones u objetos voladores han sido recibidos por las autoridades de Nueva Jersey. El FBI y el Departamento de Seguridad Nacional se han unido en el esfuerzo por investigar estos incidentes, que generan alarma entre los residentes.

Sin embargo, las agencias federales aseguran que no se ha identificado ninguna amenaza a la seguridad nacional hasta el momento. También han afirmado que no se han encontrado vínculos con actividades extranjeras.

La mayoría de los reportes se han aclarado, pero alrededor de 100 casos siguen bajo análisis para determinar si realmente corresponden a drones o si fueron avistamientos erróneos.

Las autoridades han tranquilizado a la población y han enfatizado que no se han encontrado vínculos con actividades extranjeras ni amenazas relacionadas con la seguridad nacional.

Un portavoz del DHS enfatizó en una conferencia de prensa con varios periodistas, entre ellos de El Diario de Nueva York, que actualmente no existen indicios que sugieran un riesgo directo para los ciudadanos.

No obstante, las agencias también reconocieron que los vehículos aéreos no tripulados podrían ser utilizados con fines ilegales. En ese sentido, un oficial del FBI explicó que, aunque no se han detectado actividades delictivas en relación con los drones reportados, la investigación continuará para garantizar que no haya violaciones de la ley.

“El FBI seguirá investigando todas las denuncias de actividades delictivas que involucren a UAS y seguirá trabajando con nuestros socios para defender y desmantelar las amenazas criminales y de seguridad nacional”, manifestó el portavoz.

