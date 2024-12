Pep Guardiola habla sobre su debacle: “No soy lo suficientemente bueno”

El Manchester City sigue con su debacle entre la Premier League de Inglaterra y la UEFA Champions League y posterior a la derrota como local 1-2 ante su máximo rival el Manchester United, Pep Guardiola volvió a echarse la culpa del revés.

En declaraciones posteriores a la derrota Guardiola optó por ser autocrítico pero en demasía catalogándose como un entrenador “que no es lo suficientemente bueno” para estar al frente del Manchester City.

Parte de las declaraciones que hizo el otrora técnico del FC Barcelona fueron porque, según él, todavía no puede encontrar la fórmula para retornar al camino del triunfo.

“No soy lo suficientemente bueno. Soy el jefe. Soy el entrenador. Tengo que encontrar soluciones y hasta ahora no lo he hecho. Esa es la realidad”, dijo Guardiola sobre el mal momento personal del club.

La situación es crítica en el Manchester City que ya acumula su octava derrota en los últimos 11 partidos, de los cuales solo ha podido ganar uno.

Adicionalmente, Guardiola también habló sobre la defensa del club, expresando que no cuenta con jugadores suficientes para cubrir las posiciones ante las lesiones, y también alabó al Manchester United, al que catalogó de insistente.

“No hay mucho más que decir. No hay defensa. El Manchester United fue increíblemente persistente. No hemos perdido ocho partidos en dos temporadas. No podemos defender eso”, agregó.

El mal momento deportivo que vive Guardiola en el Manchester City llegó días después que el técnico renovara su contrato hasta 2027.

Ahora, en caso que pueda estar en riesgo su cargo, el equipo se vería obligado a indemnizar al catalán el resto de la temporada 2024-2025, así como también las temporadas de 2026 y 2027 respectivamente.

