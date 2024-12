Jonathan dos Santos revela el secreto del América para ganar el tricampeonato

El veterano jugador de las Águilas del Club América, Jonathan dos Santos, se mostró bastante contento por haber logrado el ansiado tricampeonato de la Liga MX luego de derrotar en la final del torneo Apertura 2024 a los Rayados de Monterrey.

En declaraciones ofrecidas a los medios de comunicación decidió enviarle un agradecimiento a la directiva del club por la confianza que le brindaron al convencerlo a seguir dentro de sus filas y olvidarse del deseo del retiro que venía analizando desde hace un tiempo.

“No imaginé llegar hasta aquí, no tuve muchas oportunidades, estuve a punto del retiro, gracias a la confianza del presidente, de la directiva, del entrenador, de Jardine, empezó a sonar la música y feliz de hacer un sueño hecho realidad que tenía desde chiquito”.

Dos Santos destacó que el secreto del éxito del equipo fue el de abandonar la lucha de egos que puedan existir en cualquier vestuario y unir su compromiso al único objetivo de poder lograr el título de campeón para demostrar que son la mejor institución del balompié azteca.

“Al final del día la competencia interna es lo más importante de un equipo, lo ha demostrado Alan, Richard, Fidalgo, para mí es un grandísimo jugador y clave en este torneo, no tuve mi mejor torneo ni en lo personal, puede ser por la edad que no me dan mucho las piernas, pero al final de cuentas el equipo está donde está por eso, cuando no jugamos no hacemos caras, te enojas, pero vamos a estar disponibles para el equipo”, agregó.

El menor de los Dos Santos habló sobre lo que significan para su familia estos logros en los que recordó a su padre y al mismo tiempo agradeció a André Jardine por el respaldo que le brindó durante toda la competencia para seguir brillando en el terreno de juego.

“El principal fue André, un jugador que tuviera ego iba a estar fuera del equipo, era inevitable el hecho de que llegaran jugadores, cada vez que llegó uno no se hicieron a un lado, todos juntos”, dijo.

“Significa muchísimo, el poder cumplir este sueño, con el club de mis sueños, y sé que mi papá desde el cielo me estará viendo, fue el primero que me inculcó lo que es el América desde la cuna”, concluyó.

