Las cuatro preocupaciones sobre drones en Nueva York y Nueva Jersey; senador Schumer presiona por radar especial

El líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer (Nueva York), pidió al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, considerar el uso del radar ROBIN, para la detección de los sospechosos drones que sobrevuelan Nueva Jersey y Nueva York.

Además, basado en reportes previos de agencias de inteligencia y expertos en aeronáutica, el demócrata expresa cuatro preocupaciones sobre los objetos voladores: 1) los drones son pequeños y podrían no reflejar las ondas de radio; 2) es difícil para el radar tradicional distinguir un dron de un pájaro; 3) el patrón de vuelo a menudo errático de un dron hace que sea difícil rastrearlo, y 4) varios drones volando juntos pueden confundir a un sistema de radar tradicional, lo cual ya ocurre en Nueva York y Nueva Jersey.

“En la sesión informativa que organicé la semana pasada, el jefe del programa de sistemas antiaéreos no tripulados (C-UAS) del Departamento describió la disponibilidad de un radar específico para drones como el ROBIN para ayudar en los esfuerzos por detectar señales de drones y ayudar a localizar la fuente de estos avistamientos continuos”, indicó Schumer. “Dado que se han reportado avistamientos de drones a lo largo de cientos de millas y en las cercanías de sitios vulnerables como aeropuertos e infraestructura crítica, le insto a implementar sistemas adicionales como éste en Nueva York y Nueva Jersey”.

Schumer incluso ofreció a Mayorkas la posibilidad de ampliar los fondos por parte del Congreso específicamente para esas acciones, algo que funcionarios de otras agencias, como el FBI, han puesto en consideración.

El líder de la mayoría en el Senado dijo que la clave para resolver estos “misterios de los avistamientos” debe enfocarse sobre su despeque y aterrizaje.

“Actualmente, los funcionarios locales están tratando de encontrar respuestas a este grave problema con las manos atadas a la espalda. Si el gobierno federal tiene la tecnología para abordar la epidemia de avistamientos ininterrumpidos de drones, deberíamos hacer todo lo posible para ayudar”, dijo el líder Schumer. “Lo que necesitamos ahora son datos. Las sesiones informativas que he tenido me dicen que no hay evidencia de que se trate de una actividad gubernamental o extranjera, por lo que tenemos que responder a la pregunta lógica de ¿quién? [está operando los drones]”.

El sábado, en una conferencia de prensa virtual, oficiales del FBI, el DHS y la Administración Federal de Aviación (FAA), insistieron en que, por ahora, no hay indicios sobre afectaciones a la seguridad nacional.

“Es importante entender que no tenemos ninguna evidencia actual de que exista una amenaza a la seguridad pública”, dijo un oficial del DHS, quien pidió no revelar su nombre. “El FBI, el DHS y nuestros socios federales, en coordinación muy estrecha con la policía estatal de Nueva Jersey, siguen desplegando personal y tecnología para investigar la situación, para confirmar si los vuelos de drones denunciados son en realidad drones o si se trata de avistamientos inexactos”.

Schumer reconoció que, según un reporte de la empresa Onlogic, productor del radar ROBIN, éste podría detectar las ondas de radio cortas de los drones.

“A partir de esta información, un sistema de radar como el ROBIN puede determinar el tamaño de un objeto y la velocidad a la que se mueve, y desde dónde”, dijo Schumer en un comunicado.

Aunque el DHS y el Departamento de Justicia tienen autoridad para detectar y derribar drones, los más de 5,000 reportes recibidos –según los agentes federales– no tiene suficientes recursos para ello.

Esta semana, Schumer impulsará modificaciones legislativas para que los funcionarios de Nueva Jersey, Nueva York y otros estados puedan acceder a recursos que les ayuden a enfrentar este fenómeno de los drones.

La teoría del Proyecto Blue Beam

En redes sociales personalidades, como la comediante Roseanne Barr, y el fundador de Infowars, Alex Jones, afirmaron que los avistamientos de drones están relacionados con el llamado Proyecto Blue Beam.

Dicha teoría conspirativa afirma que la NASA está intentando implementar una religión de la Nueva Era con el Anticristo como líder, a fin de comenzar un Nuevo Orden Mundial, es decir, simulando la llegada de un nuevo “líder”, pero a través de una simulación tecnológica.

Tal teoría fue publicada en 1994 por el periodista canadiense Serge Monast, quien incluso publicó un libro sobre el proyecto que sería implementado en 1983, pero cuya fecha ha cambiado constantemente.

Debido a la falta de explicación oficial sobre los drones reportes, 100 de los cuales el FBI investiga particularmente, según confirmó un oficial, otras personalidades, includa la representante republicana Marjorie Taylor Greene (Georgia), afirma que el Departamento de Defensa es la agencia que opera los drones.

“El gobierno tiene el control de los drones y se niega a decirle al pueblo estadounidense lo que está sucediendo. Es realmente así de malo”, escribió Greene en su cuenta de X, antes Twitter.

