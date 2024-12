Premios The Best de la FIFA 2024: Fecha, horarios, dónde ver y lista de nominados

Los ganadores de los premios The Best de la FIFA, en su edición de 2024, se revelarán este martes 17 de diciembre durante un acto virtual en Doha, Qatar.

En la víspera de la final de la Copa Intercontinental 2024 donde se enfrentarán el Real Madrid C.F. y el CF Pachuca, se celebrará una cena de gala en la Aspire Academy, según reseñó FIFA. Este evento reunirá a personalidades del fútbol para los premios.

Los premios que se entregarán serán: The Best al Jugador de la FIFA, The Best a la Jugadora de la FIFA, The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Masculino, The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Femenino, The Best al Guardameta de la FIFA y The Best a la Guardameta de la FIFA.

Los ganadores se decidieron por un sistema que da igual peso a los votos de los aficionados, capitanes y entrenadores de selecciones nacionales, y representantes de la prensa. Este año, por primera vez, los aficionados también votaron en las categorías The Best al once masculino y The Best al once femenino de la FIFA, eligiendo a sus futbolistas favoritos de una lista de 77 nominados.

El Premio a la Afición de la FIFA fue decidido exclusivamente por los hinchas, mientras que el Premio Fair Play de la FIFA fue elegido por un panel de expertos.

Fecha, horarios y dónde ver

En esta ocasión, el evento se podrá seguir en vivo y en todo el mundo por FIFA.com. Por otro lado, se celebrará este martes 17 de diciembre a las 12:00 del mediodía.

Nominadas al Premio The Best a la Mejor Jugadora

Aitana Bonmatí (España/Barcelona)

Barbra Banda (Zambia y Shanghái Shengli/Orlando Pride)

Caroline Graham Hansen (Noruega/Barcelona)

Keira Walsh (Inglaterra/Barcelona)

Khadija Shaw (Jamaica/Manchester City)

Lauren Hemp (Inglaterra/Manchester City)

Lindsey Horan (Estados Unidos/Olympique de Lyon)

Lucy Bronze (Inglaterra/Barcelona/Chelsea)

Mallory Swanson (Estados Unidos/Chicago Red Stars)

Mariona Caldentey (España/Barcelona/Arsenal)

Naomi Girma (Estados Unidos/San Diego Wave)

Ona Batlle (España/Barcelona)

Salma Paralluelo (España/Barcelona)

Sophia Smith (Estados Unidos/Portland Thorns)

Tabitha Chawinga (Malaui/París Saint-Germain/Olympique de Lyon)

Trinity Rodman (Estados Unidos/Washington Spirit)

Nominados al Premio The Best al Mejor Jugador

Dani Carvajal (España/Real Madrid)

Erling Haaland (Noruega/Manchester City)

Federico Valverde (Uruguay/Real Madrid)

Florian Wirtz (Alemania/Bayer Leverkusen)

Jude Bellingham (Inglaterra/Real Madrid)

Kylian Mbappé (Francia/París Saint-Germain/Real Madrid)

Lamine Yamal (España/Barcelona)

Lionel Messi (Argentina/Inter de Miami)

Rodri (España/Manchester City)

Toni Kroos (Alemania/Real Madrid, retirado)

Vinícius Jr. (Brasil/Real Madrid)

Nominados/as al Premio The Best al Mejor Entrenador de Fútbol Femenino

Arthur Elias (BRA/selec. Brasil)

Elena Sadiku (SWE/Celtic)

Emma Hayes (ENG/Chelsea/selec. Estados Unidos)

Futoshi Ikeda (JPN/selec. Japón)

Gareth Taylor (ENG/Manchester City)

Jonatan Giráldez (ESP/Barcelona/Washington Spirit)

Sandrine Soubeyrand (FRA/París FC)

Sonia Bompastor (FRA/Olympique de Lyon/Chelsea)

Nominados al Premio The Best al Mejor Entrenador de Fútbol Masculino

Carlo Ancelotti (ITA/Real Madrid)

Lionel Scaloni (ARG/selec. Argentina)

Luis de la Fuente (ESP/selec. España)

Pep Guardiola (ESP/Manchester City)

Xabi Alonso (ESP/Bayer Leverkusen)

Nominadas al Premio The Best a la Mejor Guardameta

Alyssa Naeher (Estados Unidos/Chicago Red Stars)

Ann-Katrin Berger (Alemania/Chelsea/NJ/NY Gotham)

Ayaka Yamashita (Japón/INAC Kobe Leonessa/Manchester City)

Cata Coll (España/Barcelona)

Mary Earps (Inglaterra/Manchester United/París Saint-Germain)

Nominados al Premio The Best al Mejor Guardameta

Andriy Lunin (Ucrania/Real Madrid)

David Raya (España/Arsenal)

Ederson (Brasil/Manchester City)

Emiliano Martínez (Argentina/Aston Villa)

Gianluigi Donnarumma (Italia/París Saint-Germain)

Mike Maignan (Francia/AC Milan)

Unai Simón (España/Athletic Club)

Nominadas al Premio Marta

Delphine Cascarino (FRA/Olympique de Lyon–Benfica)

Marina Hegering (GER/Essen–Wolfsburg)

Sakina Karchaoui (FRA/Francia–Suecia)

Paulina Krumbiegel (GER/Duisburg–Hoffenheim)

Marta (BRA/Brasil–Jamaica)

Nina Matejić (SRB/selección sub-19 femenina de Serbia–selección sub-17 femenina de Inglaterra)

Beth Mead (ENG/Arsenal–West Ham United)

Giuseppina Moraca (ITA/Lazio–Bologna)

Asisat Oshoala (NGA/Barcelona–Benfica)

Mayra Pelayo (MEX/México–Estados Unidos)

Trinity Rodman (USA/Estados Unidos–Japón)

Nominados al Premio Puskás

Hassan Al Haydos (QAT/Catar–RP China)

Terry Antonis (AUS/Melbourne City–Western Sydney Wanderers)

Yassine Benzia (ALG/Argelia–Sudáfrica)

Walter Bou (ARG/Lanús–Tigre)

Michaell Chirinos (HON/Costa Rica–Honduras)

Federico Dimarco (ITA/Inter de Milán–Frosinone)

Alejandro Garnacho (ARG/Everton–Manchester United)

Mohammed Kudus (GHA/West Ham United–Freiburg)

Denis Omedi (UGA/KCCA–Kitara)

Paul Onuachu (NGA/Trabzonspor–Konyaspor)

Jaden Philogene (ENG/Rotherham United–Hull City)

Nominados al Premio a la Afición

José Armando (MEX)

Craig Ferguson (SCO)

Guilherme Gandra Moura (BRA)

