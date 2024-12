Trump advierte que demandará a más medios de comunicación tras acuerdo de ABC

El presidente electo Donald Trump aseguró este lunes que los medios de comunicación necesitan ser “enderezados” y calificó a la prensa como “corrupta” y “deshonesta”.

Durante su primera rueda de prensa tras las elecciones, realizada en Mar-a-Lago, anunció nuevas acciones legales contra periódicos e influencers, argumentando su responsabilidad de “corregir” a los medios, reseña Efe.

“Las demandas cuestan mucho dinero, pero alguien debe enderezar a la prensa. Tenemos una prensa muy corrupta, casi tan corrupta como nuestras elecciones”, declaró el republicano.

Trump informó sobre una posible demanda contra el periódico Des Moines Register de Iowa, el cual proyectó un triunfo de Kamala Harris por un margen de tres puntos, mientras que él logró una ventaja de más de 13 puntos en el estado.

“En mi opinión, eso es fraude e injerencia electoral. No hago esto porque quiera, sino porque siento la obligación de hacerlo”, sostuvo.

El presidente electo también mencionó casos anteriores en los que interpuso demandas contra medios y periodistas.

Recordó la demanda presentada contra CBS News en octubre por la supuesta edición de una entrevista con Kamala Harris en 60 Minutos, acusándolos de manipular respuestas para favorecer a la demócrata.

Trump además hizo referencia a la demanda de 2023 contra el periodista Bob Woodward y sus editores, a quienes exigió $50 millones de dólares por utilizar entrevistas suyas en un audiolibro, alegando que las grabaciones solo estaban autorizadas para uso periodístico.

También mencionó la denuncia contra el consejo de los premios Pulitzer en 2022, donde solicitó la anulación de los galardones entregados en 2018 a The New York Times y The Washington Post por sus investigaciones sobre la llamada “trama rusa”.

Trump calificó esos reportajes como “noticias falsas”.

Destacó asimismo que la reciente resolución de una demanda contra la cadena ABC y el presentador George Stephanopoulos representó una victoria significativa. La cadena acordó pagarle $15 millones de dólares tras comentarios sobre el caso de la escritora E. Jean Carroll.

El republicano concluyó su intervención reafirmando la necesidad de reformas. “Los medios son muy deshonestos. Necesitamos una prensa justa, elecciones limpias y fronteras seguras”, declaró.

