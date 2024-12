Abogado de Jay-Z asegura que el rapero no tiene relación con “Diddy” Combs

El abogado del rapero Jay-Z aseguró que su cliente no tiene ningún tipo de relación con el rapero Sean ‘Diddy’ Combs, quien está en prisión a la espera de juicio.

Alex Spiro, abogado del rapero, aseguró que Jay-Z, cuyo nombre real es Shawn Carter, sí ha coincidido con Combs en el pasado, pero no tienen ningún tipo de amistad ni sociedad. Esta aclaratoria se debe a que Jay- Z fue demandado por presuntamente violar a una adolescente en el añoo 2000 junto con Sean ‘Diddy’ Combs en la fiesta posterior de MTV Video Music Awards de ese año.

“El señor Carter no tiene nada que ver con el caso del señor Combs ni con el señor Combs. Se conocían profesionalmente desde hacía varios años. Como en todas las profesiones, la gente se conoce. En los premios musicales, se apoyan mutuamente”.

Según dijo el abogado, Jay-Z no tiene conocimiento sobre el caso que las autoridades tienen contra Combs. “Eso también es una ficción. Es todo lo que hay. Él no sabe nada sobre los cargos”, aclaró.

Spiro aseguró que el rapero está molesto por toda la situación generada por la demanda. “Está molesto. Está molesto porque a alguien se le permita hacer esto, burlarse del sistema de esta manera. (…) Está molesto porque sus hijos y su familia tienen que lidiar con esto. Está molesto y debería estarlo”, aseveró el abogado.

El abogado aseguró que las acusaciones en contra del artista por presunto abuso sexual en el año 2000 son falsas y espera que el caso sea desestimado.

Alex Spiro sostuvo una reunión con periodistas en Nueva York el lunes en las oficinas de Roc Nation Nation, empresa de Jay-Z. “Todo esto es una fantasía (…) Esperamos que el caso sea desestimado. Si no, esperamos que todo esto se derrumbe”, dijo Spiro a medios como CNN.

El abogado mostró una presentación en la que hacía un recorrido por la acusación y aseguraba que, a su juicio, había fallas en los detalles lo que demostraría su falsedad.

“Ninguno de los detalles es correcto porque esto nunca ocurrió (…) Cuando algo no es real y cuando algo no sucede, te equivocarás en los detalles porque en realidad no estuviste allí”, dijo Spiro.

Las declaraciones del abogado de Jay- Z ocurren días después de que salió a la luz la demanda enmendada de una mujer, identificada bajo el seudónimo de Jane Doe, quien acusó al rapero de haber abusado sexualmente de ella en el año 2000, cuando tenía 13 años. Según su relato, la agresión sexual ocurrió en la fiesta posterior a los MTV Video Music Awards.

En primera instancia, la demanda acusaba directamente solo al rapero Sean ‘Diddy’ Combs, quien actualmente está en prisión a la espera de juicio por delitos de agresión sexual, trafico sexual y otros delitos. Luego la demanda fue enmendada para incluir el nombre de Jay-Z.

El famoso rapero inmediatamente emitió un comunicado en el que calificó las acusaciones en su contra como un “chantaje” por parte del abogado Tony Buzbee. “Lo que él había calculado era que la naturaleza de estas acusaciones y el escrutinio público me harían querer llegar a un acuerdo. No señor, ¡tuvo el efecto contrario! Me hizo querer exponerlo por el fraude que es de una manera MUY pública. Así que no, ¡no le daré NI UN CENTAVO ROJO!”, aseveró Jay- Z.

Asimismo aseguró que las acusaciones son tan “atroces” que pide que se presente una denuncia penal, en lugar de una civil como es este caso.

“Estas acusaciones son de naturaleza tan atroz que le imploro que presente una denuncia penal, ¡no una civil! Cualquiera que cometa semejante crimen contra un menor debería ser encarcelado, ¿no le parece? Estas presuntas víctimas merecerían justicia real si ese fuera el caso”.

