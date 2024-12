Ana Brenda Contreras abandona proyecto tras su embarazo

Ana Brenda Contreras ha sido un referente en el mundo del espectáculo en México, y su reciente anuncio sobre su embarazo junto a su esposo Zacarías Melhem ha captado la atención de sus seguidores. Sin embargo, su aparición inesperada en el programa de televisión “¿Quién es la máscara?”, ha sido el verdadero giro de tuerca en su carrera. Este evento marcó su regreso a Televisa después de un tiempo fuera de la pantalla.

En su cuenta de Instagram, la actriz compartió sus experiencias interpretando a Ranastacia, un personaje que resalta su talento como cantante, habilidad que la llevó a la industria del entretenimiento desde muy joven, cuando formó parte del grupo T’detila a los 15 años. A través de su actuación, Contreras no solo mostró sus dotes vocales, sino que también se conectó con el público de manera muy efectiva.

“Hoy me despido de unos de los personajes más cortitos y hermosos de mi vida. Mi tóxica poderosísima Ranastacia. Mi ranita tan especial, empezando el proyecto me enteré estaba esperando mi renacuajit@ y con miedo y después mucha FE solté y terminé disfrutando el proceso. Los tiempos De Dios son perfectos. Los adoro #quiéneslamáscara. ¡Qué experiencia tan divertida! ¡Me abrazaron el corazón! Me cortaron todo mi speech @juanpazurita, pero tus palabras me llegaron al corazón, te quiero te admiro y siempre cuentas conmigo bbcillo”, comenzó expresando en su perfil de la camarita.

“¡Qué felicidad haber compartido @carlosrivera @omarchaparro @anahi @marthahigareda los admiro montones! ¡Miguel Ángel Fox eres lo máximo!! Gracias por regalarme esta experiencia. Es un gran reto como artista crear un personaje, improvisar bailar cantar y no desmayarse en el proceso. Después de 6 años volví a Televisa y me abrazaron en todos los sentidos. Gracias a todos ustedes por sus ocurrencias su apoyo y amor incondicional como siempre son mi trofeo más grande. ¡Adiós ranita de mi corazón! rANAbrenda su amiga más personal”, añadió.

El momento culminante de su participación ocurrió cuando los investigadores del programa, incluyendo a figuras como Anahí, Martha Higareda, Juanpa Zurita y Carlos Rivera, la descubrieron detrás de la máscara. La alegría y sorpresa de estos reconocidos artistas reflejaron la emoción de los fans al ver el regreso de Ana Brenda a la televisión.

