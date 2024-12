Demócrata de Texas acusa a votantes hispanos de “mentalidad de esclavos” por su apoyo a Trump

La representante demócrata Jasmine Crockett respondió en una entrevista sobre la derrota de Kamala Harris, que los votantes hispanos deben de tener una “mentalidad de esclavos” por dar su apoyo al presidente electo Donald Trump, informó FOX News.

La demócrata por Texas hizo las declaraciones a Vanity Fair, cuando fue cuestionado sobre qué salió mal entre los demócratas y no ganaron las elecciones. Fue ahí cuando señaló que entre los migrantes hispanos existen antiinmigrantes, algo que no ha visto en otras comunidades.

“La cuestión de la inmigración siempre ha sido algo que me ha desconcertado en esta comunidad (hispana)”, expresó Jasmine Crockett. “Ese es mi resumen de lo que sucede dentro de la comunidad latina”.

“Es casi una mentalidad de esclavos la que tienen”

Y con el estilo con el que ha ganado atención añadió: “Casi me recuerda a lo que la gente decía cuando hablaban de una especie de ‘mentalidad de esclavo’ y del odio que algunos esclavos sentían por sí mismos”, puntualizó Jasmine Crockett en la entrevista, según FOX News.

“Es casi como una mentalidad de esclavos la que tienen. Me parece increíble oír a los antiinmigrantes que son muchos de ellos como inmigrantes, me refiero a gente que acaba de llegar aquí y apenas puede votar y que tiene este tipo de actitud”, subrayó la representante de Texas.

Para Crockett esa actitud no existe en otras comunidades: “No me he encontrado con eso en la comunidad asiática, ni en la comunidad africana, ni con la comunidad caribeña. Sólo me he encontrado con eso en los hispanos”.

“Cuando piensan en ilegales, piensan en gente que salió de los cárteles, y ese tipo de libros sobre criminales o lo que sea… Es una locura”, sentenció la texana en Vanity Fair.

“Falta de compromiso de la comunidad negra”

Pero, la demócrata no solo se refirió a los hispanos, sino que considera que parte de la derrota de Kamala Harris en las elecciones del 5 de noviembre, también se debió a la falta de compromiso de la comunidad negra.

“Históricamente, los negros han sido ferozmente leales. Por eso todavía se ven las cifras (de participación) que se observan en favor de los negros, a pesar de que hubo un poco de desdén. Y ese desdén provino de los hombres negros, lo que voy a atribuir a la misoginia“, dijo Crockett, publicó la cadena FOX.

“Las mujeres blancas se retiraron”

Por último, las mujeres blancas también formaron parte de su conversación comentando que “se retiraron” y le fallaron a Harris, tal como le fallaron a Hillary Clinton en 2016.

“Les dije que no confío en las mujeres blancas. Les dije que sólo les estaba diciendo que creo que deben hablar con sus hermanas, porque ellas son el grupo que le falló a Hillary Clinton, es decir, cuando uno mira las cifras, las mujeres blancas fueron las que le fallaron”, respondió.

Y añadió, “por eso, en mi opinión si le fallaron a Hillary, puedo creer que le fallaran a Kamala”.

Con información de FOX News

