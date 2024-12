Emilio Azcárraga no se conforma con el tricampeonato y apuesta a más con el América

El dueño de las Águilas del Club América, Emilio Azcárraga, se mostró bastante confiado por el gran rendimiento competitivo mostrado por la plantilla que conquistó el tricampeonato y aseguró que será la propia historia la encargada de juzgar si realmente pueden compararse con otros equipos históricos de Coapa al hacer algo nunca antes hecho en los torneos cortos.

Estas declaraciones las realizó durante una entrevista ofrecida en ‘Faitelson Sin Censura’, donde resaltó el gran trabajo mostrado por el cuerpo técnico, el equipo y la afición de manera conjunta para lograr el deseado tricampeonato que parecía algo alejado a inicios de temporada; asimismo resaltó que todos los miembros del club desean seguir marcando historia y buscarán el tetracampeonato.

“Todavía quiero y quieren más los jugadores, la historia juzgará, no es solo un tema del tricampeonato, si te pones a ver el número de puntos en los últimos cinco u ocho años, el América de los 90s era espectacular y no ganamos nada del 89 al 2002, hay que seguir construyendo esta historia y estoy convencido que hay comunión entre afición, equipo, jugadores, toda la parte administrativa que sí quieren más y sí se la creen”, expresó.

“Quizá llegamos temerosos al primer campeonato de hace un año, nos la creímos de poder llegar al segundo, se pusieron el cuchillo en la boca y cómo pudimos llegamos al tercero, pero ayer sentí al final del partido que quieren la cuatro, yo también, todo el grupo está muy enfocado”, agregó Emilio Azcárraga en sus declaraciones.

Azcárraga reconoció que la temporada estuvo más difícil de lo que esperaban luego de ganar el bicampeonato; a pesar de esto nunca bajaron los brazos y siempre confiaron en ellos para poder lograr sus objetivos de avanzar a la Liguilla y así poder luchar por el título de campeón.

“Muy complicado, muy difícil, pero todos nos la creímos, eso habla muy bien, en estos problemas surgieron oportunidades, de debutar a chavos, de alineaciones diferentes, de utilizar jugadores de banca, de la Sub-20, en esa crisis André tomó riesgos que resultaron en el camino que no fueron riesgos si no fue aprovechar oportunidad que llevó a tener un tricampeonato”, detalló el dueño del América.

“Que no bajan los brazos, el varonil, el femenil, ayer fuimos campeones con el equipo de amputados y ciegos, ese ADN de no bajar los brazos es fundamental, se la creyeron por más que decían que no íbamos a llegar a ningún lado, que el bicampeón no clasifica a la Liguilla, que estábamos en el Play-In”, mencionó el propietario de América”, concluyó.

