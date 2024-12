Juez niega a Trump de desestimar condena de soborno por fallo de inmunidad del Supremo

Un juez de Nueva York ratificó la sentencia por delito grave del presidente electo Donald Trump por falsificar registros que ocultaban un escándalo sexual de “dinero secreto”, negando su afirmación de un reciente fallo de la Corte Suprema sobre la inmunidad presidencial que habría anulado su caso penal en Manhattan.

La decisión del juez, Juan Merchán, mantiene en vigor la condena penal del magnate neoyorquino, aunque el republicano, por medio de su representante, se comprometió inmediatamente a enfrentarse a ella.

Si se convalida el fallo de Merchán, Trump hará historia el próximo 20 de enero de 2025, en convertirse en el primer criminal en ocupar la Casa Blanca y ejercer como primer mandatario de Estados Unidos.

El fallo de Merchán echa por tierra solo uno de los varios esfuerzos del futuro ejecutivo nacional de limpiar su historial de delitos graves antes de volver a la residencia presidencial el 20 de enero.

Por otro lado, Trump solicitó al juez que desestime todo el caso penal de Nueva York como parte de su victoria electoral el pasado 5 de noviembre. Merchán no mencionó nada al respecto sobre ese alegato.

En su dictamen, el juez se puso del lado de los fiscales de la Oficinal del Fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, quienes expresaron que aunque la Corte Suprema otorgó a los presidentes amplia libertad para tener inmunidad por acciones presidenciales, las actividades por las que el republicano electo fue penado fueron conductas no oficiales.

Merchán señaló en su fallo de 41 páginas que las decisiones que Trump tomó y por las que fue condenado fueron “actos decididamente personales”, incluyendo la falsificación de registros comerciales que no representaban “ningún peligro de intrusión en la autoridad y función del Poder Ejecutivo”, incluyó las acciones del magnate como presidente.

Las acciones “no oficiales” incluyeron medidas que tomó el político neoyorquino para falsificar registros vinculados con los pagos la actriz de cine para adultos Stormy Daniels, quien amenazaba con hacer públicas sus acusaciones de haber tenido una aventura con Trump justo antes de las elecciones de 2016, finalizó el juez, informó USA Today.

Asimismo, Merchán resolvió lo siguiente en su documento: “Por lo tanto, es lógico y razonable concluir que si el acto de falsificar registros para encubrir los pagos de modo que el público no se enterara es decididamente un acto no oficial, también deberían ser no oficiales las comunicaciones para promover ese mismo encubrimiento”.

Daniels demandó a Trump por tomar represalias por sus acusaciones sexuales antes de que fuese presidente en 2016. Crédito: Markus Schreiber | AP

El vocero de Trump, Steve Cheung, emitió una declaración tras la sentencia de Merchán que no decía específicamente que apelaría el fallo, pero que seguiría luchando contra lo que describió como una “cacería de brujas” política que violaba directamente la decisión del Tribunal Supremo sobre la inmunidad “y otra jurisprudencia de larga data”.

“Este caso ilegal nunca debió haberse presentado, y la Constitución exige que se desestime de inmediato, ya que se debe permitir que el presidente Trump continúe con el proceso de transición presidencial y ejecute los deberes vitales de la presidencia, sin que lo obstruyan los restos de esta o cualquier otra cacería de brujas”, dijo Cheung.

“Cuanto antes terminen estos engaños, antes nuestro país podrá unirse detrás del presidente Trump para el mejoramiento de todos los estadounidenses”.

El presidente electo y su defensa había solicitado al juez que dejara de lado su decisión en el juicio por silenciar a sus sospechosos, basándose en el fallo del Supremo sobre la inmunidad presidencial el verano pasado.

La condena el 1 de julio del tribunal superior de los jueces designados por los conservadores acapararon los titulares por eliminar partes de la acusación de interferencia en los comicios federales de Trump, lo que lo protege de otro juicio penal en 2024 y potencialmente darle más fuerzas para una futura presidencia.

Pero el veredicto fue visto como un regalo aún más grande para el próximo ocupante de la Casa Blanca porque una parte del mismo, que trata sobre las pruebas del juicio, planteó preguntas sobre el juicio penal que Trump ya perdió.

El ahora presidente electo fue declarado culpable en Manhattan el 30 de mayo de este año por 34 cargos de falsificación de registros comerciales con el objetivo de esconder una conspiración para interferir ilegalmente en las elecciones de 2016 por medio de un plan que incluía dinero pagado a Daniels para silenciarla.

