Poncho de Nigris dice que le apagaron el micrófono en su pelea con Maripily Rivera

Poncho de Nigris habla sobre lo que pasó con Maripily Rivera en el programa “Hoy Día” de Telemundo y asegura que la producción del programa le apagó el micrófono y que por esta razón no pudo contestarle al “Huracán Boricua”. Esta situación lo llevó a tal punto que ahora asegura que sólo cumplirá con los compromisos pautados con otros programas de la cadena, pero que después de esto se regresa a México.

Poncho de Nigris y Maripily Rivera protagonizan terrible discusión en “Hoy Día” de Telemundo

De Nigris asegura que si Telemundo lo quiere de regreso en el show para colaborar con La Casa de los Famosos All-Stars incluso para ser habitante, deberán de pagarle mucho y muy bien porque lo vale. El mexicano está sumamente molesto por el trato que recibió de Maripily y le dedicó comentarios sumamente desagradables.

“Es como un gorila enojado… Tienes todas las de perder, porque no puedes”, dice Poncho para después agregar. “Cuando me dice, ‘necesitas una mujer de verdad’, no, no pareces mujer. Pareces un gorila con testosterona enojado…”

Estos comentarios le han validos, en las redes sociales, mucho apoyo al mexicano pero también mucho desprecio porque sus palabras caen en discriminación y para muchos hasta en racismo. En la actualidad es de muy mal gusto caer en argumentos negativos usando el físico de una persona, independientemente de ser hombre o mujer.

Es probable que estas palabras surtan un efecto en contra de Poncho, hay que ver hasta qué punto Telemundo puede tolerar esto, pero vale aclarar los mensajes del mexicano se realizaron en sus plataformas sociales y no en pantalla. Pero esto, en efecto, no parará que lleguen a la prensa y generen debate en el mundo del espectáculo a nivel general.

Aquí el video:

