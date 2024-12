Poncho de Nigris y Maripily Rivera protagonizan terrible discusión en “Hoy Día” de Telemundo

La Casa de los Famosos All Stars dará inicio en el año 2025, en el mes de febrero. De momento sabemos que tanto Alicia Machado como Maripily Rivera serán panelistas de esta edición aún y cuando “El Huracán Boricua” afirme que quiere entrar a la casa para vivir un cara a cara con Poncho de Nigris, el ganador del tercer lugar de La Casa de los Famosos México, primera temporada.

La realidad es que la discusión de este par está dando mucho de qué hablar por el tono que tomó. En primer lugar, porque De Nigris afirma que Wendy Guevara puede ganarle a Maripily, y porque además asegura que la peor ganadora de todas las ediciones es Rivera porque, según él, ella “sólo se la pasó peleando”.

Maripily le contestó a Poncho que en primer lugar no la conoce, que en segundo lugar ella no está compitiendo con Wendy Guevara, porque ambas tienen su público y le pidió al mexicano que no se cuelgue de su nombre para darse a conocer, que no sea un mueble más porque si es “un Lupillo más”, ella sabe cómo ponerlo en su lugar.

La discusión se puso fuerte y ahora todos creen que ellos dos serán parte de La Casa de los Famosos All-Stars, cuando la verdad es que posiblemente ambos serán sólo panelistas.

Aquí el video con la discusión que tiene al público dividido. En primer lugar tenemos a los fans de Maripily que la defienden por encima de todo y de todos. Mientras que los fans de Poncho afirman que la caballerosidad de éste logra mucha más simpatía.

Es importante reconocer que la llegada de Poncho a este reality, ya sea como panelista o como habitante probablemente es una estrategia de Telemundo para acceder al público mexicano que reside en Estados Unidos, que es también el público meta de la televisora

