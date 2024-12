Roger Borges queda fuera de Univision y Pamela Silva envía emotivo mensaje

La cadena de televisión Univision, que ha sido un pilar de la comunidad hispana en Estados Unidos, ha enfrentado recientemente una ola de despidos que ha dejado una profunda huella en varios de sus programas más emblemáticos. Entre los afectados se encuentran producciones populares como “Despierta América”, “El Gordo y la Flaca” y “Primer Impacto”.

En los últimos días, la severidad de los recortes se ha hecho evidente con la salida de numerosos talentos. Estos despidos no solo afectan la dinámica y el contenido de los programas, sino que también impactan a los empleados y sus familias, que ven alteradas sus vidas profesionales y personales.

Uno de los casos más comentados es el del periodista Roger Borges, quien fue parte de “Primer Impacto”. Él se vio atrapado en esta ola de despidos inesperados. Su situación resuena no solo como una pérdida laboral, sino como un recordatorio del delicado balance que enfrentan muchos trabajadores en la industria del entretenimiento, donde la inestabilidad parece ser la nueva norma.

Las redes sociales han sido un importante canal para la expresión de apoyo y solidaridad entre colegas. Pamela, amiga cercana de Borges y también figura destacada en Univision, utilizó su perfil de Instagram para compartir unas emotivas palabras en su honor. Silva, quien está en camino de alcanzar el millón de seguidores, sabe bien el poder de la visibilidad y el apoyo comunitario en momentos de crisis.

“El trabajo me regaló este gran amigo, que en corto tiempo se convirtió en familia. Como profesional es apasionado, creativo y perfeccionista. Como amigo es divertido, generoso y leal. Gracias por las lecciones laborales, por estar siempre pendiente de mí, por tus sabios consejos, por toda la terapia, el apoyo y tu amor incondicional. Amigo mío, @rogerborges01 Seguiremos cenando por el mundo y celebrando todo lo lindo que está por venir. Love you. Flashback Friday with @rogerborges01″, escribió en Instagram.

Los despidos en Univision pueden ser vistos como parte de una tendencia más amplia en la industria de la televisión, donde la búsqueda de eficiencia y reducción de costos a menudo se traduce en la pérdida de empleos. Sin embargo, también plantean preguntas cruciales sobre el futuro de la programación en español en los Estados Unidos.

Sigue leyendo:

· ¿Por qué Pamela Silva lloró en el programa Desiguales?

· Pamela Silva saca sus mejores recuerdos con Bárbara Bermudo en ‘Primer Impacto’

· Univision: Primer impacto agradece a sus televidente y hace un anuncio importante