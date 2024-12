Ronaldo Nazario mostró su deseo de ser presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol

El exfutbolista Ronaldo Nazario es una de las máximas figuras históricas del fútbol brasileño. El “Fenómeno”, como suelen apodarle, ganó dos Mundiales con su selección y a casi 15 años de su retiro ahora quiere ayudar a su selección desde otro lugar.

Y es que Ronaldo expresó recientemente en una entrevista con el Globo su intensión de ser el nuevo presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF). Y ser oposición para Ednaldo Rodrígues, actual dirigente del organismo.

La intensión del ex astro del Real Madrid es clara. “Recuperar el respeto del fútbol brasileño”, pues la pentacampeona del mundo no levantan un Mundial desde hace 22 años; algo poco usual para una selección como la de Brasil.

Ronaldo Nazario, accionista mayoritario y presidente del Real Valladolid. Crédito: Pablo Garcia | AP

“Lo que más me pasa en la calle es que la gente me para y me pide que vuelva a jugar, porque la situación de la Selección no es la mejor ahora mismo. Tanto dentro como fuera del campo”, comentó Nazario sobre su decisión de aportar a la Canarinha ahora desde lo dirigencial.

Además Ronaldo reveló parte de su plan si llega a la presidencia de la CBF. “Escuchar a los ex deportistas será importante en mi plan de gestión, devolviendo protagonismo a las leyendas del fútbol brasileño. Mi objetivo es hacer que la CBF sea la empresa más querida de Brasil“, sentenció.

El actual presidente de la CBF es Ednaldo Rodrígues quien está en el cargo desde 2022. Aunque también fue presidente del organismo desde 2001 hasta 2018 y posiblemente sea el contrincante de Ronaldo en las elecciones para el nuevo periodo.

Rodrígues deberá convocar a elecciones para la presidencia de la CBF en marzo de 2025. Las elecciones se llevarán a cabo un año después y comprenderá el periodo de 2026 hasta 2030.

Experiencia de Ronaldo como dirigente

Ronaldo Nazario tiene amplia experiencia como dirigente en el fútbol. Pues en 2018 compró el 51% del club español Real Valladolid. Convirtiéndose en presidente del club y un año después ya poseía el 72% de las acciones del equipo.

En 2021 también se hizo del club Cruzeiro de Brasil. Equipo en el cual debutó como profesional, por lo que el exfutbolista tiene en su carrera experiencia como dirigente en el fútbol.

“Estoy 100% preparado, entusiasmado, motivado y tengo mucha gente que quiere ayudar. La posibilidad de viajar por todo Brasil para hablar con los líderes de las federaciones y los clubes… Creo que tenemos una historia interesante que escribir muy pronto”, cerró el campeón del mundo sobre su deseo de ser el próximo presidente de la CBF.

