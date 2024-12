Suicida que mató a tiros a su pareja en Puerto Rico era activo militante de la Asociación de Maestros

Nueva York – Rubén Antonio Pagán Banchs, quien asesinó a su pareja en Ponce y luego se suicidó, era un activo militante de la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR).

Aida Díaz, expresidenta de la organización, dijo en entrevista este luns con Radio Isla que Pagán Banchs, de 36 años, era presidente del comité de supervisión de la Asociación de Maestros, representante exclusivo del magisterio en la isla.

Díaz manifestó que, a nivel profesional, no podía decir nada negativo del suicida quien la emprendió a tiros contra Vanessa Lynmar Martínez, de 22.

“Yo tengo que aclarar…condeno todo acto de violencia de todo tipo, pero no puedo decir nada negativo de esta persona porque lo conocí en su carácter profesional. Era, como dice la Policía, una persona de una conducta intachable. Un caballero, que nadie iba a pensar… De hecho, a mí me sorprendió tanto y me ha dolido tanto lo que ha ocurrido, porque jamás pensé que Rubén iba a ser capaz de hacer lo que hizo”, declaró Díaz a la emisora radial.

La activista sindical, quien compartió varios años con Pagán Banchs, dijo que este siempre se comportó con altura no solamente con ella, sino con el resto de los miembros de la asociación.

“Esto nos ha tocado. Cuando hablo de esto, hasta me afecta, por la forma en la que lo conocí y así quisiera recordarlo, no como un feminicida, sino como aquel compañero que estuvo con nosotros”, se sinceró.

Sin embargo, la expresidenta de la AMPR señaló que el hombre solía ser reservado y no socializaba mucho.

“Hacía muy bien su función. No era de mucha socialización y no era como otros compañeros que hablaban de su familia. No conocí ese aspecto de él porque lo tenía reservado. Lo conocí en el aspecto profesional y tengo que decir que no tengo nada negativo y no creo que haya un compañero con quien él compartió que tenga algo negativo que decir de él”, insistió Díaz.

Díaz reveló además que Pagán Banchs, quien era maestro, la habría llamado días antes del incidente para decirle que se postularía nuevamente al cargo que ocupaba porque iba a vencer su término.

Pagán Banchs era presidente del comité de supervisión de la Asociación.

“Uno no sabe a veces a quién tiene a su lado y quién puede llegar a convertirse en un feminicida. A veces puedes tenerlo en tu propia familia. ¿Quién iba a pensar que eso iba a ocurrir? Es como que algo se dispara en su ser, el de la persona que en ese momento pierde todo el sentido y entonces comete el acto que va a cometer. Mucho cuidado. Es lamentable lo que está pasando”, reflexionó la entrevistada.

“Esta sociedad patriarcal es la que fue creando este tipo de persona”

A juicio de Díaz, este tipo de eventos ocurren debido al sistema patriarcal bajo el que se cría a las nuevas generaciones que se basa en la idea de que el hombre es el “dominante”. “Esta sociedad patriarcal es la que fue creando este tipo de persona”, expuso.

“Vamos a tardar muchas décadas en lo que esta nueva generación la vamos educando del respeto a la mujer, del respeto al ser humano y demás, pero, aun así, hay detonantes en la sociedad y en la vida cotidiana que puede ser la mejor persona del mundo y de momento, saca eso que hay escondido, ese otro yo. Por eso es que en la escuela y en la familia desde pequeñitos, tenemos que comenzar a educar para que entonces estas nuevas generaciones puedan ver lo que nosotros no. Un cambio que no hemos podido ver nosotros”, emplazó Díaz.

Desde su cuenta en Facebook este martes, la directiva de la AMPR, encabezada por su presidente Víctor Bonilla, manifestó estar consternada con la noticia, al tiempo que condenaron el caso que se investiga como uno de feminicidio suicidio.

“Condenamos todas las conductas machistas que conducen a tragedias como esta”, lee parte del escrito.

“La realidad de que estos hechos involucren a un maestro del sistema público de enseñanza de Puerto Rico y miembro de la AMPR nos estremece grandemente, pues es desde las aulas donde les enseñamos a miles de estudiantes a caminar por esta vida”, añade el mensaje.

Necesidad de un currículum con perspectiva de género

A través del comunicado, la entidad hizo hincapié en la necesidad de incluir en el currículo educativo la perspectiva de género que promueva la equidad y reduzca los prejuicios y estereotipos.

“Hechos como este traen a la luz, nuevamente, la urgencia de implementar una educación enfocada en equidad y respeto para todas las personas. Desde la niñez, tenemos que educar a las personas de Puerto Rico, para entender que las ideas de superioridades entre géneros conducen a tragedias como esta. La educación es una de las herramientas más eficaces para atender las desigualdades sociales y para afianzar una cultura de derechos humanos que no valide ni reproduzca estereotipos, prejuicios e inequidades”, argumentaron.

“Es momento de que el Gobierno asuma la responsabilidad de atender con urgencia la creciente ola de violencia de género en el país y ampliar las políticas públicas de relevancia, incluyendo la atención a la salud mental, para trabajar con esta problemática social”, puntualizaron desde la Asociación.

El feminicidio suicidio

El pasado viernes en la noche, los cuerpos, en estado de descomposición, fueron hallados en el apartamento que compartía la pareja en la urbanización Valle Real. Inicialmente, la madre de Lynmar Martínez la había reportado desaparecida.

El martes, la mujer había acudido, a eso de las 10 p.m., a la casa de su madre antes de dirigirse a la vivienda de Pagán Banchs. “A las 10:36 p.m. nos envía un mensaje de que está compartiendo con Rubén Pagán Banchs”, precisó a Telemundo la progenitora Linnette García Peña.

El hombre, quien tenía licencia para poseer dos armas de fuego, le habría disparado al menos tres veces a la joven. Una de las balas la impactó en la cabeza y dos en el pecho, según las autoridades en la isla.

En la entrevista por Telenoticias, la madre contó que la pareja había discutido por la instalación de un aire acondicionado. “Él quería estar presente para que los muchachos (que iban a instalarlo) no estuvieran solos con ella”, recordó la madre.

“Ellos tuvieron unas discusiones, pero aquí lo que me interesa es que Rubén Pagán Banchs se toque su corazón y me devuelva a mi hija sana y salva para que entonces ella pueda estar con su familia y nosotros no vamos a hacer ningún tipo de procedimiento (legal)”, expresó García Peña al medio televisivo antes de que los cuerpos fueran hallados.

El día de los hechos, Pagán Banchs no había acudido a su lugar de trabajo, ya que se había reportado enfermo.

La occisa se había graduado de Psicología en la Universidad Católica de Ponce donde estudiaba Derecho.

