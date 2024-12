Adamari López dice cómo es dividir las fiestas navideñas con Toni Costa por su hija

Las fiestas decembrinas son una época que tradicionalmente se asocia con el amor, la alegría y la unión familiar. Sin embargo, para aquellas familias que han atravesado un proceso de separación, esta temporada puede traer consigo desafíos emocionales y logísticos, especialmente cuando hay hijos involucrados. La situación es aún más compleja cuando las antiguas parejas deben encontrar un equilibrio que atienda las necesidades de los niños mientras manejar sus sentimientos personales.

Adamari López, una conocida figura de la televisión y empresaria, ha compartido su experiencia tras su separación del bailarín español Toni Costa en 2021. En una reciente intervención en el programa “Desiguales”, reflexionó sobre cómo ha manejado la dinámica familiar en estas épocas festivas. A pesar de que el proceso ha ido mejorando con el paso de los años, admite que todavía siente cierta angustia.

“A ella le parece que es justo que si en el año anterior pasó conmigo que este año entonces pase con su papá. Es un tiempo que a ella le parece justo en el que pueda pasar con los dos, aun cuando ella quiera estar conmigo o aun cuando quiera estar con él, le parece que está bien dividir el tiempo, pero es una niña madura”, dijo la conductora.

“Yo siento que al principio sobre todo es como más complicado, tienes el duelo de la separación, aun cuando uno lo haya querido no deja de ser un duelo, y además de eso también el duelo de no pasar esa temporada con lo que tú soñabas que era tu núcleo familiar y sobre todo con el niño o los niños que haya. Para mí fue muy duro ese primer año en el que no estuve despidiendo el Fin de Año con Alaïa, me costó muchísimo“, mencionó en Univision.

López destaca la relevancia de dejar de lado los egos y centrarse en lo que realmente importa: el bienestar emocional de su hija. Este enfoque resalta un aspecto crucial en la crianza compartida: la necesidad de cooperación y entendimiento entre los padres, a pesar de sus diferencias personales.

Las fiestas decembrinas pueden ser un tiempo complicado para familias divorciadas, pero con empatía y comunicación abierta, es posible crear una experiencia positiva para los hijos. El caso de Adamari es un ejemplo de cómo, a pesar de los desafíos, es fundamental priorizar el amor y la estabilidad emocional de los niños en esta temporada especial.

