Checo Pérez se retira de la Fórmula 1, según su padre

El anuncio de la salida de Sergio “Checo” Pérez de Red Bull, aunque se rumoreaba, cayó como un balde de agua fría en todos los seguidores fanáticos de su trabajo. Pero ahora, no solo se despediría de la escudería sino que diría adiós definitivamente a la Fórmula 1.

Según declaraciones de Antonio Pérez Garibay, padre de Checo Pérez, para N+, el plan original posterior a su salida de Red Bull era el retiro definitivo de la Fórmula 1 porque en sus palabras nunca existió un plan diferente.

El progenitor del mexicano de 34 años dejó entre líneas que todo el sacrificio del piloto debía terminar algún día y ese momento ya llegó.

“El día de hoy es un retiro total“, comentó Pérez Garibay. “No hay plan B, no hay plan C, este era el plan, y el día de hoy, en este momento se está cerrando la página de la Fórmula 1, como se cerró antes de su llegada a Red Bull. En este momento no existe nada más al frente, tenemos que vivir con ello”.

“Fueron muchos años, muchos sacrificios y esto se tenía que terminar algún día. Ese día, es el día de hoy”, añadió tajante.

De acuerdo a rumores de días pasados, en caso que el vínculo con Red Bull se rompiera Checo Pérez exploraría otras opciones. Sin embargo, el padre cree que es punto y final el capítulo del automovilismo para el nacido en Guadalajara.

“Hay que estar tranquilos, lo mejor de Checo Pérez vendrá, estoy seguro de qué vienen cosas más importantes en la vida, (él) siempre tiene algo más adelante y algo le tendrá Diosito, porque siempre que se le ha cerrado una puerta, se le abre otra. Estoy seguro de que vendrán cosas importantes para el piloto mexicano”, expresó.

En la publicación varios internautas teorizaron sobre supuestas cláusulas en el contrato de Checo Pérez con Red Bull que le impedirían continuar en las pistas, para cobrar el millonario monto pendiente de su renovación para las temporadas 2025 y 2026.

Una cantidad que aunque no está confirmada rondaría los $10 y los $20 millones de dólares, aunque otros hablan de una cláusula de rescisión de más de $75 millones de dólares.

Hasta el momento, Checo Pérez no se ha manifestado al respecto de la situación. Sólo informó de su salida de Red Bull a través de un comunicado que posteriormente los austríacos republicaron en sus cuentas digitales.

Mira el video de la charla completa del padre de Checo Pérez aquí:

“No hay plan B” para Sergio ‘Checo’ Pérez, luego de su salida de la escudería Red Bull, lo que significaría su retiro de la Fórmula 1, confirmó en entrevista exclusiva para N+ Antonio Pérez Garibay, padre del piloto mexicano. #LasNoticiasDeFORO con @karlaiberia | #nmásforo |… pic.twitter.com/Ss4KwaqKTl — N+ FORO (@nmasforo) December 18, 2024

