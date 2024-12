Mariah Carey firma el pecho de Rihanna durante un concierto navideño

La reina de la Navidad, Mariah Carey, puso el broche de oro a su gira “Christmas Time” con un deslumbrante espectáculo en el Barclays Center de Brooklyn. Durante la velada, Carey deslumbró a miles de fanáticos con su inconfundible voz y carisma. Entre los asistentes, destacó la presencia de Rihanna, quien estuvo en primera fila disfrutando del show visiblemente emocionada por la actuación de su ídolo.

Sin embargo, un hecho que sorprendió a todos y que rápidamente se volvió viral, fue el inesperado momento que ocurrió al finalizar el espectáculo, cuando en un gesto de admiración extrema, la cantante de Barbados le pidió a Mariah un autógrafo ¡en su propio pecho!

En los videos que circulan en redes sociales, se puede ver a Rihanna pidiéndole a Mariah que le firme con un bolígrafo rojo. Con su característico sentido del humor, Carey respondió: “¿Qué quieres que escriba?”. Rihanna, entre risas, contestó: “Lo que quieras. Vaya, esto es icónico”.

La intérprete de “Diamonds” luego tomó el micrófono y anunció a la audiencia: “Mariah Carey me está firmando el seno, amigos“.

La petición de Rihanna causó una gran sorpresa. Mariah, con su inconfundible sentido del humor, no dudó en firmar en el lugar indicado, creando un momento único e inolvidable para ambas artistas. La anécdota rápidamente se convirtió en tema de conversación entre los fans de ambas, quienes no podían creer lo que acababan de presenciar.

Este último show de la gira de Mariah en Brooklyn fue especialmente significativo para la intérprete de “All I Want for Christmas Is You”, quien, a pesar de haber enfrentado una gripe persistente que la obligó a cancelar conciertos en Newark, Belmont Park y Pittsburgh, no permitió que la enfermedad interfiriera en su última actuación en Nueva York.

