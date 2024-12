Adamari López revela si grabaría una escena de telenovela sin ropa

Adamari López ha dejado una huella imborrable en el mundo de las telenovelas, un género que le dio fama internacional. A sus 53 años, continúa siendo una figura influyente en la televisión lo que demuestra su relevancia en la cultura popular. Recientemente, ha expresado que no está cerrada a la idea de regresar a las telenovelas, aunque su perspectiva sobre el medio ha cambiado notablemente en las últimas décadas.

López ha experimentado la evolución de la televisión, que ahora abarca narrativas y estilos más diversos. Reflexionando sobre su posible regreso, la actriz menciona que le han hecho acercamientos para participar en proyectos nuevos, pero su compromiso actual como copresentadora del programa “Desiguales” ha limitado su disponibilidad.

“Una cosita así que sea algo que se pueda hacer en un tiempo más corto que a lo mejor me puedan permitir dentro de la misma empresa en la que estoy o el proyecto en el que estoy; hacer una participación corta en algún proyecto dramático me encantaría“, dijo durante una entrevista a People en Español.

Adamari López, Ludwika Paleta, Angélica Vale y Michelle Vieth en ‘Amigas y Rivales’ en el año 2001. Crédito: Mezcalent

Uno de los desafíos que ha identificado es la transformación de las telenovelas, especialmente con la llegada de plataformas digitales que han elevado los estándares de contenido. Muchas de estas producciones contemporáneas incluyen escenas de desnudo y contenido de cama de forma más explícita que en las producciones de su época.

“Sería algo que me tendría que plantear en el momento pensando en que tengo una niña de 9 años que suele cuidarme mucho. Si tengo mucho escote me dice ‘mami, súbete’, o sea Alaïa es bastante pudorosa. Tendría que explicarle. No digo que estoy dispuesta o no a hacerlo, pero tendría que ver el proyecto y cómo se plantea dentro del libreto“, dijo en exclusiva al mencionado medio.

El regreso de Adamari a las telenovelas podría representar no solo una oportunidad para ella, sino también una evolución. Las actrices de su generación, que enfrentaron desafíos únicos en su carrera, ahora podrían aportar una perspectiva fresca y madura a las historias que se cuentan. Además, con su considerable base de seguidores, lo que podría revitalizar el interés en el formato tradicional de las telenovelas.

