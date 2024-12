Alfredo Adame le da con todo a Poncho De Nigris y defiende a Maripily

El pasado martes, Maripily Rivera acaparó la atención de los medios al protagonizar un intenso enfrentamiento en vivo con el empresario mexicano Poncho De Nigris durante el programa “Hoy Día” de Telemundo. Este altercado se desató tras una comparación que él realizó entre la ganadora de “La casa de los famosos 4” y la influencer Wendy Guevara.

El intercambio verbal no solo puso de manifiesto las diferencias de opiniones entre los dos influyentes participantes del programa, sino que también expuso las tensiones existentes entre figuras públicas que operan en el mismo espacio de entretenimiento. Decidir comparar a Maripily con Wendy, que tiene su propio estilo y base de seguidores.

En un movimiento esperable dentro del panorama mediático, las co-animadoras de “La mesa caliente” contactaron a Alfredo Adame, un actor y personalidad de la televisión mexicana, para que compartiera su perspectiva sobre la situación. Él, conocido por sus opiniones contundentes y su capacidad de defensa hacia aquellos que considera vulnerables en la esfera pública, no escatimó en elogios hacia Rivera.

“Es atroz lo que hizo este tipo. Yo les voy a decir rápido quién es este tipo, De Nigris, es un padrotillo, vividor de mujeres transexuales. ‘La Tigresa’, Irma Serrano, tuvo una relación con ella, viviendo de ella tres o cuatro años, la robó, ‘Tigresa’ lo demandó. Es un zángano alagán, que no sirve para nada, no tiene talento, no tiene estudios, no tiene preparación, no tiene carrera, no ha tenido éxito en nada, es un fracasado, muerto de hambre“, dijo en Telemundo.

Tras analizar el enfrentamiento entre Rivera y De Nigris, Adame no solo reafirmó su apoyo a la “Huracán Boricua”, sino que también se tomó la libertad de criticar a De Nigris al calificarlo de “narcisista”: “Es una gran mujer en toda la extensión de la palabra y, sobre todo, tiene una calidad humana impresionante. Yo no se los digo de a oídas, yo lo viví dentro de ‘La casa de los famosos’, lo viví afuera, lo he estado viviendo en Puerto Rico”.

La disputa entre Maripily Rivera y Poncho De Nigris pone de relieve una disputa más amplia sobre la representación y el reconocimiento en el mundo del entretenimiento. La forma en que las personalidades públicas suelen defenderse y representar su imagen puede ser un reflejo de múltiples factores, incluyendo la presión social y la historia personal.

