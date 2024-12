¡Aprovecha! Últimos días para obtener tu membresía Gold de Costco por solo $20

Costco, conocido por su amplio catálogo de productos de alta calidad y precios competitivos, está ofreciendo una oportunidad que no puedes dejar pasar. Si aún no has aprovechado las ventajas de ser miembro de Costco, ahora es el momento perfecto, ya que puedes obtener una membresía Gold por tan solo $20.

Esta promoción, diseñada para quienes aún dudan en hacerse miembros de una de las tiendas más grandes de Estados Unidos, combina ahorro y practicidad. Aquí te contamos cómo funciona, los pasos para obtenerla y las fechas importantes que debes recordar.

¿Cómo funciona la oferta?

La promoción está disponible a través de Stack Social e incluye una membresía Gold estándar por $65 dólares y una tarjeta de compras digital de Costco con un valor de $45 dólares, utilizable en tiendas o de manera online.

El valor neto de la oferta se reduce a $20, pues los $45 se pueden usar para adquirir productos en cualquiera de las más de 600 sucursales de Costco en Estados Unidos y Puerto Rico.

Además, cada membresía principal incluye una tarjeta adicional gratuita para un miembro del hogar mayor de 16 años de edad, lo que la hace aún más atractiva.

Fechas clave de la promoción

Fecha límite para adquirir la oferta: hasta el 22 de diciembre de 2024 .

. Canje de la membresía: hasta el 31 de enero de 2025 , aunque se recomienda hacerlo en los primeros 30 días después de la compra de la tarjeta.

, aunque se recomienda hacerlo en los primeros 30 días después de la compra de la tarjeta. Recepción de la tarjeta de compras digital de $45: aproximadamente dos semanas después de redimir tu membresía.

Requisitos y condiciones importantes

Antes de lanzarte por esta oferta, toma en cuenta estos aspectos:

Solo está disponible para nuevos miembros o aquellos cuya membresía haya expirado hace más de 18 meses.

La promoción es válida únicamente en Estados Unidos y Puerto Rico.

Puedes adquirir hasta dos ofertas por persona, pero una debe ser para regalar

Solo se permite una oferta por hogar.

La tarjeta digital de $45 no es transferible ni canjeable por efectivo, salvo donde la ley lo exija.

Pueden aplicarse impuestos sobre las ventas al canjear la membresía.

Cómo redimir la oferta

Una vez realizada la compra, recibirás un código de canje por correo electrónico junto con instrucciones detalladas. Es importante revisar tu bandeja principal y la carpeta de spam para asegurarte de no perder esta información clave.

