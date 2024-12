Mía Rubín comparte su felicidad y amor por su novio Tarik Othon

La cantante Mía Rubín atraviesa uno de sus mejores momentos tanto en el ámbito profesional como personal. La joven de 19 años, hija de la presentadora Andrea Legarreta y el cantante Erik Rubín, ha cautivado a sus seguidores al compartir lo enamorada que se encuentra de su novio, Tarik Othon.

A través de su cuenta de Instagram, Mía reveló abiertamente su felicidad y la conexión especial que mantiene con Tarik. Recientemente, la ocasión del cumpleaños número 21 de su pareja se convirtió en el escenario perfecto para una nueva demostración pública de sus sentimientos y emociones más sinceras.

“Desde pequeña siempre soñé con encontrar el amor verdadero. Me encantaba jugar a ser una princesa, y que un apuesto príncipe se enamoraba de mí y vivíamos felices para siempre. Con el tiempo empecé a creer que un amor así era muy poco realista, y más en estos tiempos donde muchos ya no creen en el verdadero compromiso, hasta que llegaste tú… e hiciste realidad todos esos sueños que tuve desde niña”, comenzó diciendo Mía.

“Le agradezco a Dios el poder celebrar tu existencia, y la hermosa oportunidad de poder compartir una vida (o dos si hay más) contigo. Gracias por las nuevas experiencias, las risas, el tiempo de calidad, el apoyo, la dulzura, el compromiso y el amor que me has dado estos dos años de conocerte, pero sobre todo por nunca soltarme, y estar ahí en las buenas y en las malas. Eres un ser humano admirable mi amor, me encanta poder aprender de ti y amarte cada día más. ¡Feliz cumpleaños guapo! Por toda una vida juntos. TE AMO @tarik_othon_oficial”, agregó.

El tierno mensaje, que está acompañado de una serie de fotografías, donde se le ve a la pareja disfrutando su relación en distintos momentos, ha recibido miles de “Me Gusta” y comentarios donde destacan su buena relación y les desean mucha felicidad.

El romance entre Mía y Tarik es una historia de amor juvenil que ha captado la atención del público, mostrando una faceta más personal de la joven artista, quien continúa construyendo su propio legado en el mundo del entretenimiento mexicano.

¿Quién es Tarik Othon, el novio de Mía Rubín Legarreta?

Tarik Othon nació el 16 de diciembre de 2003 en Querétaro, aunque radica en la Ciudad de México.

A los 15 años debutó como torero, pero de manera profesional se dedica al arte taurino desde hace cinco años.

La pareja celebró un año de noviazgo el pasado mes de mayo.

Mía y Tarik se conocieron en la fiesta de cumpleaños 52 de Erik Rubín, en enero de 2023.

