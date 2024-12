Oleksandr Usyk asegura que tiene una sorpresa para Tyson Fury

El boxeador ucraniano y campeón mundial en los pesos pesados, Oleksandr Usyk, aseguró que está más que preparado para poder conseguir una nueva victoria en la revancha que se llevará contra el ex campeón mundial Tyson Fury; esto luego de asegurar que tiene varias sorpresas contra el británico.

En declaraciones ofrecidas a los medios de comunicación, Usyk detalló que a pesar de haberse enfrentado hace siete meses todavía quiere demostrar los motivos por los que es el campeón unificado de los pesos pesados y ante este hecho le lanzó una advertencia a Fury de tener muchas sorpresas preparadas para el combate que protagonizarán.

“Mis seguidores pueden esperar algo similar, pero podemos cambiar un poco algunas cosas. Mi equipo y yo tenemos algunos secretos para el sábado”, expresó el ucranisno en sus declaraciones sobre el combate de este 21 de diciembre en Arabia Suadí.

Recordemos que Usyk derrotó por decisión dividida a Tyson Fury el pasado 18 de mayo en la Kingdom Arena de Riad, mismo escenario donde se volverán a enfrentar este sábado; en dicha oportunidad el ucraniano estuvo a nada de poder noquearlo en el noveno asalto al superar claramente a Gypsy King y dejarlo en muy malas condiciones físicas.

“Esta es una gran oportunidad para mí, para mi país y para los jóvenes que nos admiran a mí y a Tyson. ¡Esto es historia! Quiero que la gente, 15 años después, recuerde cuando peleé y derroté a Tyson Fury dos veces en Riad”, agregó Usyk.

“Me siento muy bien con mi peso de 222 libras. No me siento demasiado pesado ni demasiado ligero. Me siento perfecto”, concluyó el pugilista en sus declaraciones.

Sigue leyendo:

–La Navidad llegó temprano para Canelo Álvarez con su nuevo Ferrari Purosangue

–Oleksandr Usyk vs. Tyson Fury: Fecha, horarios y dónde ver

–Jaime Munguía se lleva en México el primer KO de su carrera a manos de Bruno Surace