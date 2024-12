Poncho de Nigris le pide a Maripily Rivera no inyectarse más testosterona

El mundo del entretenimiento está lleno de rivalidades y controversias que captan la atención del público y generan intensas discusiones en las redes sociales. Un reciente episodio ha acaparado el interés de los seguidores de la televisión mexicana, protagonizado por el creador de contenido Poncho de Nigris y la ganadora de la cuarta temporada de “La Casa de los Famosos” de Telemundo, Maripily Rivera.

El desencuentro entre Poncho y Maripily tuvo lugar durante una aparición en el programa “Hoy Día”, donde la tensión se intensificó cuando Rivera aseveró que ni De Nigris ni su colega Wendy Guevara serían competidores a su nivel en un reality show. Este comentario encendió la chispa de un conflicto que se trasladó a las redes sociales, donde él decidió manifestar su descontento de manera más contundente y crítica.

Uno de los aspectos más inquietantes de esta confrontación es el uso de términos despectivos por parte de Poncho, quien, al referirse a Maripily como “gorila” y aludir al uso de testosterona, no solo desacredita su éxito y esfuerzo, sino que también perpetúa estereotipos nocivos sobre las mujeres y su apariencia física. Estas afirmaciones añaden un matiz de violencia verbal, específicamente hacia una figura femenina que ha logrado destacarse en un ámbito tan competitivo.

“Yo me paro y me pongo al nivel de una persona así que es como un gorila enojado, tienes todas las de perder. No, no pareces mujer. Pareces un gorila con testosterona enojado. Te inyectas mucha testosterona y con la testosterona se te hace la voz, Maripily, como si fueras un globo desinflándote, es por la testosterona. Ya no te metas testosterona“, dijo en sus redes sociales.

Además, Poncho expresó su preocupación sobre cómo sería percibido si arremetiera contra Rivera desde una postura crítica, sugiriendo que podría ser llamado machista. Esta observación es pertinente, dado que refleja las complejidades que enfrentan los hombres al abordar cuestiones de género en la actualidad. Sin embargo, su resolución de no decir nada para evitar ser etiquetado revela una falta de responsabilidad al considerar sus palabras y el impacto que tuvieron.

La interacción entre ambos personajes también nos lleva a preguntarnos sobre las expectativas que la sociedad tiene respecto a lo que significa ser una “mujer de verdad”. Poncho mencionó que Maripily le había dicho que necesitaba a una femenina como ella a su lado, lo que pone en tela de juicio la definición de la feminidad en el contexto del entretenimiento.

