Emilio Azcárraga aseguró que la NFL regresará al Estadio Azteca muy pronto

El 21 de noviembre de 2021 fue la última vez que un encuentro de la National Football League se realizó en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. En aquella oportunidad los San Francisco 49ers vencieron 38-10 a los Arizona Cardinals.

A poco más de tres años de aquel encuentro la NFL estaría cerca de regresar al Coloso de Santa Úrsula. Pues el presidente del Club América, Emilio Azcárraga, confirmó que muy pronto se realizará un nuevo compromiso en este estadio.

La primicia la dio recientemente en una entrevista con David Faitelson. Y aunque aún no se conoce si será para 2025 o 2026, el dirigente afirmó que será un hecho el regreso de la NFL a la capital mexicana.

“No sabemos la fecha ahorita queremos terminar la obra a noviembre-diciembre del 2025. Abajo del palco estarán los vestidores nuevos, por acabados no llegaríamos, pero esos no los usa la NFL. Estamos tirándole a terminar en noviembre-diciembre”, afirmó.

Trofeo del campeón del Super Bowl. Crédito: AP

En 2026 el Estadio Azteca recibirá algunos encuentros de la Copa del Mundo de la FIFA. Por lo que actualmente el recinto se encuentra en ardua remodelación, por lo que al terminar quedará un estadio de alto nivel para albergar la élite del fútbol americano.

“Es una obra complicada porque no se le había hecho una renovación total desde el reforzamiento de toda la estructura. Hay mucho que no se tenía que hacer, que se tomó la decisión por no solo tener una escenografía, sino una estructura real, es una obra grande, vale la pena que vayan, que se les explique el proyecto”, explicó Azcárraga.

Sigue leyendo:

Jets podrían tener a Aaron Rodgers como mentor de un quarterback novato en 2025

Leyenda de la NFL, Randy Moss, confirma que superó el cáncer

Falleció a los 95 años Jim Tunney, legendario árbitro de la NFL