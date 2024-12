Julián Gil espera que este mensaje llegue a su hijo Matías: “Dile que yo soy su papá y este es mi teléfono”

Es muy duro el tema de Julián Gil, ciertamente la necesidad que él expresa de poder conectar con su hijo hace que muchos derramen lágrimas por él y que incluso lleguen a sentir un fuerte rechazo por Marjorie de Sousa, mamá del menor. Porque, si al día de hoy, Mati y Julián no conviven, para muchos, esto se debe a que la venezolana no colabora para que las circunstancias se den.

En torno a este tema surgen nuevas declaraciones por parte del actor, después de ver la aparición pública de su hijo junto al cantante Peso Pluma. Los hechos hicieron que Julián buscara la oportunidad para conectar con Matías a través del joven intérprete con este mensaje que decidió enviarle a sus redes sociales: “Le escribí un ‘DM’ (mensaje directo) a Peso Pluma con mi teléfono diciéndole ‘si lo vuelves a ver dile que yo soy su papá y este es mi teléfono“.

Sigue: “Ese tipo de publicación ¿qué hace? Jugarme a favor a mí, jugarle a favor a Matías porque en su momento, cuando él pueda, me imagino que ahora no por obvias razones, él tendrá acceso y ¿qué va a decir? ‘espérate, a mí el cuento que me están haciendo, con el que yo estoy creciendo, no es el mismo que me está diciendo la gente, déjame averiguar”.

El portal de Mezcal TV también recogió las declaraciones de Gil, en donde éste al mensaje anterior le agregaba: “Si el día de mañana, Dios no lo quiera, yo me muero, el público se va a encargar de que Mati sepa cómo fueron las cosas, no yo”; el actor de origen argentino leyó algunos comentarios que hicieron en la publicación del pequeño Matías, en donde muchos decían: “Al final el afectado es el niño, un papá siempre hace falta, aunque piensen lo contrario”.

Sigue Leyendo más de Julián Gil aquí:

· Julián Gil escribió mensaje a Peso Pluma para pedirle ayuda con su hijo Matías

· Julián Gil se da un apasionado beso con Elizabeth Gutiérrez

· Carlos Adyan le pregunta a Julián Gil por la fecha de su boda y el actor responde