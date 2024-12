Julián Gil escribió mensaje a Peso Pluma para pedirle ayuda con su hijo Matías

El actor Julián Gil toma como algo positivo las publicaciones que salen de su hijo Matías en redes sociales, como fue el caso de la reciente fotografía que se hizo viral donde el pequeño aparece posando con Peso Pluma, pues en los comentarios algunos usuarios manifestaron su descontento de que el niño apareciera con un cantante y no pueda ver a su papá, además de que mostraron su desacuerdo con Marjorie de Sousa por no permitirle al actor convivir con su hijo.

Durante un encuentro con la prensa, incluso el argentino leyó algunos comentarios que hicieron en la publicación del pequeño Matías.

“Al final el afectado es el niño, un papá siempre hace falta, aunque piensen lo contrario”, “El único que no puede hacer eso, es el papá, ¡qué barbaridad!”, “Con todos, menos con el papá” y “La foto que queremos ver es con su papá”.

Al ser cuestionado sobre su reacción al ver la fotografía, Gil rompió el silencio y aseguró que le envió un mensaje a Peso Pluma en el que le pidió que responda el DM que le envió.

“Le escribí un ‘DM’ (mensaje directo) a Peso Pluma con mi teléfono diciéndole ‘si lo vuelves a ver dile que yo soy su papá y este es mi teléfono’”.

Julián también aprovechó las cámaras para enviar un mensaje al hijo que tuvo con Marjorie y de quien ha estado alejado por años, tras perder la patria potestad del menor en un duro proceso legal con la madre.

“Que lo amo como papi, como todo padre pueda amar a un hijo y que él en su momento tendrá una conversación conmigo y ahí sabrá toda la verdad, mi verdad, porque estoy segurísimo, y ustedes lo saben, que él está creciendo con otra historia, con la historia que le está diciendo la mamá. ¿Cuál habrá sido?, la verdad yo no sé”, dijo.

“Ese tipo de publicación ¿qué hace? Jugarme a favor a mí, jugarle a favor a Matías porque en su momento, cuando él pueda, me imagino que ahora no por obvias razones, él tendrá acceso y ¿qué va a decir? ‘espérate, a mí el cuento que me están haciendo, con el que yo estoy creciendo, no es el mismo que me está diciendo la gente, déjame averiguar’”, agregó.

“Si el día de mañana, Dios no lo quiera, yo me muero, el público se va a encargar de que Mati sepa cómo fueron las cosas, no yo”.

Para finalizar, Julián Gil envió un mensaje contundente a Marrjorie de Sousa.

“Ella dice que la abandoné, ustedes saben que no la abandoné porque cuando en su momento dijo eso yo posteé, y están en mis redes, los videos donde se ve que yo estuve con ella inclusive en el parto”.

“Recuerden que ella dijo que yo no había estado en el parto, o sea hay que ser muy descarada para tú decir que yo la abandoné antes de que ella diera a luz, inclusive que yo no había estado en el parto, sabiendo ella que yo, ¿qué hice? Fui yo quien grabé el parto, el primero que recibe al nene soy yo”.

El actor hizo una petición a la prensa para poder saber la respuesta a una pregunta que le hizo a Marjorie desde hace 7 años.

“¿Por qué lo está haciendo? Pregúntenle, eso es lo único que yo les pido a ustedes como medios, pregúntenle por favor el por qué, porque todavía no lo ha dicho y no hay ninguna causa ¡ninguna! que justifique lo que hace y ustedes lo saben”, sentenció.

Sigue leyendo:

· Julián Gil cuenta las razones por las que cree que Marjorie de Sousa no le deja ver a su hijo

· Julián Gil: “Estoy dispuesto a aceptar las condiciones que sean con tal de estar en la vida de Mati”

· Carlos Adyan le pregunta a Julián Gil por la fecha de su boda y el actor responde