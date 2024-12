Carlos Adyan le pregunta a Julián Gil por la fecha de su boda y el actor responde

El actor puertorriqueño Julián Gil respondió a los rumores de que se casará con su prometida, Valeria Marín, a finales de este mes. El actor asistió al programa En casa con Telemundo para hablar sobre sus proyectos profesionales.

El conductor del programa Carlos Adyan cuestionó al actor sobre una información que presuntamente le llegó que indicaba que tenía planes de casarse con su prometida a finales de mes.

“Un secreto que tienes bien guardado es tu boda a fin de mes y no has contado nada. Cuéntanos sobre esto, cómo van los preparativos”, le preguntó Carlos Adyan. “Pues no sabía que me voy a casar a fin de mes”, reaccionó el actor ante el cuestionamiento de Adyan.

Adyan le insistió a Gil sobre este rumor a lo que el actor reiteró que no tenía conocimiento de nada de lo que se estaba diciendo sobre una supuesta boda a finales de este mes.

“No, no sabía, me estoy enterando”, reiteró Julián.

El conductor continuó incrédulo ante la respuesta de Julián Gil y continuó confiando en que su información era verdadera. “Se hace el loco. El tiempo nos dará la razón”, dijo el presentador.

A finales de octubre de este año, Julián Gil dijo a la periodista Galena Solano que planeaba casarse con Valeria Marín en 2025. “Yo creo que va a ser el año que viene. No sabemos cuándo, pero sí es el año que viene”.

Hasta el momento Julián Gil y Valeria Marín no han ofrecido mayores detalles sobre su boda tras comprometerse en el desierto de Catar durante el Mundial de Futbol de 2022.

