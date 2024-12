Nacho Mendoza tras 5 años de relación se casó con Melany Mille

Después de cinco años de relación, Nacho Mendoza, el reconocido cantante venezolano, tomó una de las decisiones más significativas de su vida al contraer matrimonio con la modelo Melany Mille. En una entrevista exclusiva con People en Español, expresó su preparación para asumir el compromiso de una relación que espera sea duradera.

La historia de amor entre Nacho y Melany ha estado marcada por la comprensión y el apoyo mutuo, un aspecto que Millie considera esencial desde el primer día. Juntos han construido una familia, siendo padres de dos hijas, Mya y Melina, y han enfrentado los desafíos que conlleva la vida en diferentes países. Su reciente regreso a Miami simboliza un nuevo comienzo, un lugar donde han decidido establecerse y construir su futuro juntos.

La ceremonia de boda se llevó a cabo en un entorno campestre en la finca The Barn 305, ubicada en Homestead, al sur de Miami. Rodeados de amigos íntimos y familiares, incluidos los hijos mayores de Nacho, Diego, Miguel, Santiago y Matías, la pareja se juró amor eterno en un ambiente lleno de amor y celebración. Este evento no solo celebra su unión, sino que también resalta la importancia de la familia y la comunidad en la vida de ambos.

“No es una boda religiosa, nosotros no somos religiosos, no lo hicimos en presencia de santos ni estatuas ni de nada religioso. Nuestra única religión es creer en Jesucristo y queríamos tener a representantes de la fe con nosotros y esa energía es la que nos acompañó”, dijo el cantante durante la exclusiva.

Su historia es un recordatorio de que, a pesar de los desafíos y las distancias, el amor verdadero puede prevalecer y florecer, llevando a las parejas a tomar decisiones que cambian sus vidas para siempre.

“Yo no tenía prisa de que la boda sucediera y sé que es porque teníamos que vivir lo que hemos vivido en estos par de años en donde nos sentimos más preparados más maduros y más conscientes del compromiso que vamos a tomar cada uno”, añadió a People en Español.

