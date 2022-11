Nacho tuvo un emotivo gesto con Chyno Miranda tras la compleja situación que está atravesando

El cantante Chyno Miranda desde el año pasado viene atravesando un complejo estado de salud que hizo público cuando anunció que se estaba separando de quien en ese entonces era su esposa, Natasha Araos. A su vez, ella había expresado que estuvo con él cuando más lo necesitó, así como sintió que se encontraba mucho mejor, aunque con el tiempo aparentemente las cosas fueron empeorando.

El pasado miércoles en horas de la noche el venezolano logró ser sacado de un centro de rehabilitación ubicado en la Alta Florida, Caracas. Posteriormente, lo llevaron a la Clínica El Cedral, especializada en atención psiquiátrica, pues debía continuar con su tratamiento.

Desde ese entonces, los comentarios en las redes sociales para Nacho, quien más que un compañero de trabajo fue su amigo, no han dejado de llegar, y es que han sido infinidades de internautas los que llegaron a pronunciarse, debido a que consideran que sería buena idea brindarle ayuda a Miranda.

Fanáticos recordaron a Chyno Miranda

A través de su cuenta personal de Instagram, Ignacio ‘Nacho’ Mendoza compartió un conmovedor video de una presentación que realizó recientemente, y es que se trata de la canción ‘Me voy enamorando’ tema musical que llegaron a interpretar juntos. Sin embargo, en este momento lo hizo con Alejandro Santamaría.

El emotivo momento se registró en el escenario de ‘La Voz Senior’ de Colombia, donde Mendoza ha sido coach. Por ello, ambos se apoderaron del escenario para demostrar su talento y enviarle desde el corazón una pronta recuperación.

“Imposible no recordar la época de Chyno y Nacho“, “Dios le devuelva la salud absoluta a Chyno para que vuelvan a cantar juntos”, “Hace falta Chyno Miranda ahí contigo”, “Anhelo a Chyno de vuelta“, “Oírte cantar es imposible no pensar en Chyno”, “Nacho, por favor ayuda a Chyno”, “Ojalá Dios permita que Chyno se recupere pronto para que ustedes vuelvan a cantar juntos”, “Me recordó a Chyno“, “Parecida a la voz de Chyno”, fueron algunas de las expresiones que se registraron en el mencionado post.

