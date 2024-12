Victoria Ruffo reaccionó a la opinión de Eugenio Derbez sobre Selena Gomez

Eugenio Derbez se vio envuelto en una controversia tras realizar un comentario sobre la actuación de Selena Gomez en la película “Emilia Pérez”. En su crítica, el humorista mencionó que la cantante y actriz no hablaba bien español, lo que provocó una ola de reacciones negativas en su contra.

La situación se tornó más compleja cuando Victoria Ruffo, expareja de Derbez y madre de su hijo José Eduardo, fue cuestionada sobre la controversia. Aunque su relación ha sido históricamente complicada, ella optó por abordar el tema con humor. En lugar de criticar a Eugenio, bromeó sobre la pérdida de seguidores: “Ya los va a recuperar. Van a ver que sí”.

Además, la actriz sobre lo ocurrido expresó: “Más o menos he oído las cosas, pero, finalmente, no he visto no sé si es serie, película, lo que sea y no puedo opinar. No sé“, agregó a los medios de comunicación.

La controversia en torno a Derbez no solo ha resaltado la sensibilidad de los temas relacionados con la identidad cultural y el uso del idioma, sino que también ha puesto de manifiesto la dinámica entre los exparejas en el mundo del entretenimiento. La broma de Ruffo puede interpretarse como un intento de suavizar la tensión pública y, al mismo tiempo, reconocer que las redes sociales son un campo de batalla donde la percepción pública puede cambiar rápidamente.

En un contexto más personal, Victoria también ha compartido que este año ha sido un periodo de altibajos en su vida. La pérdida de su progenitora marcó un momento doloroso, pero la llegada de su primera nieta ha traído consigo una nueva fuente de alegría y motivación: “Una Navidad importante para mí, perdí a mi mamá; pero la Navidad ahora con Tessa es felicidad también“, dijo a la prensa.

La controversia entre Eugenio y Selena ha generado un debate sobre la sensibilidad cultural y la responsabilidad de los artistas en sus comentarios. La reacción de Ruffo, con su mezcla de humor y reflexión personal, añade una capa adicional a esta narrativa, mostrando que, a pesar de las diferencias pasadas, es posible encontrar un espacio de apoyo y entendimiento.

