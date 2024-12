Walmart está ofreciendo una computadora personal HP con descuento de $180 dólares

Walmart está lanzando todos los días sus descuentos de fin de año y en esta ocasión está rematando una computadora portátil HP de 15.6 pulgadas, con un descuento de $180 dólares.

Precio ahora, $699.00

Precio anterior, $879.00

Ahorras, $180.00

Se trata de una computadora portátil HP con procesador Intel Core i7-1355U, 16 GB de RAM, 1 TB de SSD, que viene en color plata natural.

Quienes la han comprado la califican con 4.4 estrellas de 5 y entre los comentarios se dice de este equipo lo siguiente:

“Portátil potente y excelente precio. Procesador Intel Core Ultra 5 muy rápido. 14 núcleos y 18 subprocesos. Me encanta este nuevo diseño de teclado con teclas de goma. Es muy sólido y no endeble como algunos portátiles HP anteriores. También tiene una bonita retroiluminación. Gran pantalla de 1080p. El portátil no es pesado. FINALMENTE: el conector USB-C permite cargar el portátil, así como la pantalla, los puertos Ethernet y USB a través de un concentrador. Solo tienes que enchufar un único cable USB-C y todo en la oficina está conectado. Estoy muy impresionado. Y lo compré a un precio muy competitivo”.

Otro consumidor, escribió: “Reseña de la computadora portátil HP. Me encanta la computadora portátil HP que compré en Walmart. Hace todo lo que necesito: la uso para realizar operaciones bancarias en línea, pagar facturas y todo lo que necesito hacer en línea, incluso para estar al día con las últimas noticias y entretenimiento. Es una computadora portátil de muy buena calidad”.

Recuerda que es importante leer los comentarios de quien ha comprado estos productos, para tener más elementos a la hora de decidir si es lo que realmente necesitamos.

Características del equipo:

· HP 15.6 “Laptop con micro-borde Full HD IPS pantalla anti-reflejo

· Windows 11 Hogar, 13a generación de procesadores Intel Core i7-1355U, gráficos Intel Iris Xe

16 GB de RAM DDR4, unidad de estado sólido 1 TB PCIe NVMe M.2

· Hasta 9 horas y 45 minutos de batería de reproducción de vídeo, Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.3 tarjeta inalámbrica

· Lector de huellas dactilares, obturador de privacidad de la cámara, tecla de silencio del micrófono, cámara HP True Visión HD, teclado retroiluminado

