Yailin La Más Viral lanza canción y muchos dicen que es para Anuel AA

Desde hace varios días, la cantante dominicana Yailin La Más Viral ha llamado la atención por los mensajes que ha dado sobre su ex Anuel AA.

En medio de este revuelo, la famosa lanzó un tema titulado Silla, con un contenido bastante explícito, que muchos consideran es para el padre de su hija Cattleya.

El video muestra a la joven con un exuberante look, mientras hace movimientos sensuales. La letra para muchos está dedicada al reguetonero puertorriqueño, pues habla de un hombre que no es fiel a su pareja actual.

Los usuarios no han dudado en reaccionar con miles de mensajes en los que han opinado sobre este nuevo trabajo de la dominicana. “Ya sabemos a quién va dedicada esta canción”, “Siempre que va a sacar algo tiene que formar alboroto para poder sonar, de lo contrario no”, escribieron algunos usuarios.

Otros mensajes que le dejaron fueron: “Qué gracioso, monta un escándalo de la nada y de repente nuevo tema”, “Brrr”.

¿Qué pasó con Yailin La Más Viral y Anuel AA?

Hace unos días la intérprete de Bing Bong lanzó varios mensajes que se viralizaron en las redes. “Tanto lujo, tantas cadenas, ¿y la manutención de tu hija para cuándo? Qué vergüenza”, fue uno de los primeros.

Otras publicaciones fue para mostrar unos presuntos mensajes de Anuel en los que daba a entender que extrañaba estar con ella.

“Tú sabes que, aunque esté con otra, cuando estoy en eso, en lo único que pienso es en ti”, decía presuntamente el famoso.

En el programa de Alofoke comentaban acerca de la veracidad de estos mensajes: “Estamos hablando de las historias que usted colocó el día de hoy. Mucha gente dudando de esos mensajes, que si son reales, que porque uno con WhatsApp puede hacer otra vaina y que lo uno y lo otro. ¿Son ciertos esos mensajes?”, preguntó el locutor Santiago Matías.

Ante esto, la artista respondió: “Yo no he hablado mentira (…) yo les doy mi celular y después que me lo devuelvan”.

