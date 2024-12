Paul Goldschmidt se muda a Nueva York con los Yankees

Los New York Yankees no dan tregua en sus movimientos de la agencia libre y este sábado habrían concretado otra gran firma. Y es que según YES Network el equipo del Bronx firmó al experimentado inicialista Paul Goldschmidt.

Según el reporte Goldschmidt firmó por una temporada a cambio de $12,5 millones de dólares. Con esta contratación los Yankees refuerzan la primera base, posición que representaba una baja para el equipo tras la salida de Anthony Rizzo.

Goldschmidt, quien ganó en 2022 el premio MVP de la Liga Nacional, viene de jugar sus últimas seis temporadas con los St. Louis Cardinals. En 2024 el experimentado inicialista terminó con promedio de .245 tras conectar 22 cuadrangulares, 147 hits e impulsadas 65 carreras.

Paul Goldschmidt jugó por seis temporadas en los Cardinals. Crédito: AP

Goldschmidt había sido cambiado de los Arizona Diamondbacks a los Cardinals en 2018 por Carson Kelly, Luke Weaver y Andrew Young. Y en 2019 firmó por cinco temporadas y $130 millones de dólares.

Con esta contratación los Yankees refuerzan la primera base para la temporada 2025. Y se confirmaría la posición en la que jugaría Cody Bellinger, otro de sus refuerzos, que se especulaba sería el inicialista titular.

Con Goldschmidt en el equipo es posible que Bellinger juegue en el jardín central o derecho y el veterano de 37 años sea fijo en la primera almohadilla.

Posible alineación de los Yankees con la llegada de Goldschmidt

1. Anthony Volpe SS

2. Jazz Chisholm 2B

3. Aaron Judge RF

4. Paul Goldschmidt 1B

5. Giancarlo Stanton DH

6. Cody Bellinger CF

7. Austin Wells C

8. Jasson Domínguez LF

9. Oswaldo Cabrera 3B

