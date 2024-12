FOTOS: Mane de la Parra y Ligia Uriarte anuncian su compromiso

En una noche mágica y llena de romanticismo, el actor y cantante Mane de la Parra dio un paso importante en su vida personal al sorprender a su pareja, la actriz Ligia Uriarte, con una emotiva propuesta de matrimonio.

El escenario de este momento tan especial fue bajo el cielo estrellado, con un letrero luminoso que decía “Marry me” (¿Te casarías conmigo?) como telón de fondo, creando una atmósfera única y encantadora, donde Ligia Uriarte, conocida por su papel en la serie “El Ángel de Aurora”, fue sorprendida por Mane en un gesto cargado de amor y significado.

El actor, reconocido por su trayectoria en telenovelas y su carrera musical, ha mantenido una relación con Ligia desde hace algún tiempo. Con este acto público de amor, Mane mostró su deseo de formalizar su compromiso con la mujer que ha conquistado su corazón.

La propuesta fue compartida a través de redes sus sociales, publicando fotos del mágico momento. Los seguidores de la pareja rápidamente comenzaron a felicitar a los enamorados, compartiendo su entusiasmo por este paso tan significativo en su relación.

Por su parte, Ligia dedicó unas emotivas palabras a Mane ante este capítulo que marcará el inicio de una nueva etapa en su historia.

“Hoy, mañana y siempre… Sí!!! Te amo @manedelaparra Soñe tanto con este momento y superaste todo lo que pude haber imaginado. Gracias por hacer de este momento el más mágico y especial, rodeado de nuestros amigos más cercanos y familia. Me llena de ilusión compartir mi vida contigo!!! Eres el mejor cómplice, amigo, novio y ahora futuro esposo. Contigo siempre y sí a todo!!! Te amo ❤️”

Además, la pareja también aprovechó para agradecer a todos los involucrados que fueron cómplices de esta emotiva pedida de mano.

“Gracias a todos los que nos acompañaron y fueron cómplices de la sorpresa ✨ WE’RE GETTING MARRIED!!!!! (Muchos más videos y fotos por venir) ——-MANE———————

Gracias eternas a mi cómplice incondicional @rafaelmicha por tanto y a todos en el increíble @circulomexicano por sus atenciones! Espectacular lugar! Gracias hermano @dandayz por ayudarme en todo! Gracias @lvidalmusic por hacerte tiempo para tu arreglo de cuerdas! Gracias @tito_quiroz_angulo y a tu grupo exquisito de músicos de @academiabenning_cuernavaca por su ayuda! Eres un ser de amor y generosidad! @marcoantoniogodoy pux te adoro hermano gracias por no faltar nunca! Gracias @ivo.mx más de 37 años de ser hermanos! Gracias @andreedelaparra y a todos en @tudiamantemx por ayudarme a diseñar el anillo @thanyabocanegra @hernandezjesus87 los amamos compadres Y a todos mis amigos primos y familia cómplices por acompañarnos esta noche! SHE SAID YES!!!! 💍”

Sin duda alguna la propuesta de matrimonio de Mane de la Parra y Ligia Uriarte es un claro ejemplo de cómo los pequeños detalles y los momentos espontáneos pueden convertirse en recuerdos inolvidables. Con el mensaje “Marry me” iluminando la noche, ambos se prometieron un futuro lleno de amor y felicidad.

