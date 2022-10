Famosos se solidarizan con Pablo Lyle después de haber sido declarado culpable de homicidio involuntario en una corte de la ciudad de Miami. ¿La Causa? Hace 3 años, con Juan Ricardo Hernández, un hombre de 63 años murió debido a las lesiones cerebrales causadas por la caída sobre el cemento, luego de recibir un golpe departe del actor, en medio de un altercado de tránsito.

¿Quiénes se manifestaron? Michelle Renaud, Sherlyn, Andrea Legarreta, Mané de la Parra, fueron algunos de los talentos que compartieron su apoyo:

“Me da mucha tristeza todo lo que está viviendo Pablo Lyle. Solo quiero decir que yo trabaje con él muchos meses y conocí a un papá y esposo que da todo por su familia, un gran compañero , muy amoroso y humano como todos. Solo Dios sabe porqué nos pone las pruebas que nos pone, pero quiero externar todo mi apoyo, amor y cariño a Pablo, Ana, sus hijos y toda su familia. Deseo que sea pronto que esté donde tiene que estar, con sus hijos.♥️. #fuerzaPablo “, Michelle Renaud.

“Hoy es un día triste! Me duele el corazón por @pablolyle y también por la familia del Sr. Quiero platicarles que conocí a Pablo hace muchos años en un proyecto hermoso que fue ‘Una familia con suerte’, La ficción nos hizo hermanos y la vida nos hizo grandes amigos, Pablo es un hombre bueno, honesto, leal, protector de su familia y de los que ama, un oido atento a cualquier cosa que necesitaras, un hijo amoroso, un padre entregado, un ser humano noble, con un corazón bueno, divertido, talentoso. Me duele mucho que un momento irracional tanto del Sr. como de Pablo haya traído tanto dolor a ambas familias. Un incidente como este no define a la personas, todo mi amor para su familia, y mis oraciones para que regrese pronto a abrazar a sus hijitos, sus hermanos, su papá ,su esposa y todos los que lo amamos #fuerzaPablo Hoy les pido por favor que antes de dormir hagan una oración por el”, Sherlyn.

“Lo que yo adoro a Pablo… El dolor y la tristeza que me provoca lo que ha vivido desde hace más de 3 años como resultado de una reacción o impulso erróneo pero tan humano como muchos y que jamás imaginó, ni deseó tan trágico resultado… Dicen que para una guerra se necesitan dos o más… Aquí el resultado de dos personas que pudieron haber evitado ese enfrentamiento y todo hubiera sido tan distinto… Que nos sirva a todos de lección esta situación tan terrible para las dos familias, que nos recuerde que hay que usar la razón antes de una reacción visceral, pues nos puede cambiar la vida, la de nuestros seres amados y la vida de otros…

Sé la clase de ser humano que es!! Pablo jamás en su vida hubiera deseado la muerte de alguien y mucho menos provocar algo así… Y sé de su dolor y sufrimiento desde ese fatídico día… Sé también de su arrepentimiento y lo que ha trabajado en su persona espiritualmente en amor y crecimiento… Ha hecho un gran trabajo interior, mental, de aceptación, perdón y de amor… Dios arrope a las dos familias… Es el caso de personas buenas con decisiones equivocadas… Todos los días, TODOS los días, me topo con personas al volante o en las calles, llenos de violencia, intolerancia o maldad, igual en las redes, obvio en las noticias… Es momento de poner un alto personal a nuestros arranques de furia y juntar el corazón, la conciencia y la razón… Siempre podemos ser mejores… Empecemos por nosotros y nuestras familias! Bendiciones para todos!! #FuerzaPablo 🙌🏻🙏🏻❤️”, Andrea Legarreta.

“Querido #gemelo y amigo @pablolyle estoy muy triste por todo lo que tú y todos los involucrados están viviendo. Sin duda esto fue una tragedia para ambas familias y para todos. Yo solo puedo decir que conozco tu corazón que se el buen hombre que eres, te mando toda la fuerza y cariño del mundo. Todo esto nos deja una lección muy fuerte a todos !! Sé que tú nunca deseaste el mal a nadie ni pensaste que esto pudiera ocurrir ya que sin duda nunca hubieras hecho algo así. Todos podemos equivocarnos y esos errores nos pueden cambiar la vida. Ojalá y todos aprendamos que la violencia nunca debe ser el camino pero también a esos que ahora te juzgan no olviden que todos nos equivocamos y todos hemos tomado más de una mala decisión en la vida. Yo estoy contigo hoy y siempre ! Tú siempre haz sido un gran papá, un gran amigo y un gran ser humano!“, Mané de la Parra. View this post on Instagram A post shared by Mane De La Parra (@manedelaparra)

Recordemos que Pablo Lyle fue detenido en marzo de 2019, tras el incidente de tránsito en el que golpeó a Juan Ricardo Hernández, un hombre de 63 años que perdió la vida días después debido al daño cerebral que sufrió al momento de caer, luego de recibir un golpe de parte del actor.

Lyle fue detenido en el aeropuerto antes de abordar un vuelo rumbo a México, luego de pagar una fianza de 5 mil dólares, recibió una libertad condicional, pero poco después fue puesto en arresto domiciliario, el cual cumplió a lo largo de los últimos tres años llevando en el tobillo un monitor GPS que le permitía a las autoridades vigilar sus movimientos las 24 horas del día.

Más de 3 años pasaron para que por fin comenzara el juicio, la pandemia, los pedidos de tiempo de abogado y fiscal alargaron la espera. Hasta que, después de la elección del jurado, y una semana de juicio, Pablo Lyle recibió la sentencia de culpable por homicidio involuntario.

Aunque fue puesto de inmediato en una cárcel provisoria, será a finales de mes cuando la jueza, Marisa Tinkler Méndez, que tiene a cargo el caso le lea la sentencia definitiva que puede ir entre 9 años y medio a 15 años. Mientras esto suceda, los abogados defensores podrán apelar a la decisión del jurado. View this post on Instagram A post shared by Mandy Fridmann (@mandyfridmann)

