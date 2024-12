Tyson Fury denuncia fraude tras su combate con Oleksandr Usyk: “Gané esta pelea”

Por segunda vez en siete meses con una decisión unánime y tarjetas de 116-112 y 118-112, según la Inteligencia Artificial, Tyson Fury perdió ante Oleksandr Usyk. No obstante, el británico no aceptó el resultado y prácticamente denunció un fraude.

En la conferencia de prensa posterior al pleito, el británico se mostró descontento y en desacuerdo con la decisión de los jueces. ¿La razón? Considera que él fue el verdadero ganador del combate.

“Simplemente, puedo pelear con todo mi corazón y hacer lo mejor que pueda, pero siempre creeré hasta el día que muera que gané esta pelea”, declaró.

En su análisis, Fury destacó que por su experiencia es capaz de asegurar que fue el vencedor y que el jurado lo perjudicó abiertamente. No obstante, reconoció como un error no haber mandado a la lona al ucraniano.

“Sé de boxeo, he estado en esto toda mi vida, no puedes cambiar ninguna decisión, pero siempre me sentí un poco perjudicado, no un poco, en realidad mucho, creo que cuando no consigues el KO esto es lo que pasa, no puedes garantizar una victoria”, dijo.

Doble fraude, según Tyson Fury

El británico fue mucho más allá y aseguró que sus únicas dos derrotas en el boxeo, para él, no lo fueron. Fury piensa que hace siete meses y la noche del pasado sábado, venció a Usyk en ambos duelos.

“Estaba bastante confiado, pensé que había ganado esa pelea otra vez, pensé que gané ambas peleas, pero de nuevo me voy a casa con dos derrotas en mi récord ahora, así que no hay mucho que pueda hacer al respecto”, confesó.

Oleksandr Usyk, de 37 años, mantiene su récord invicto después 23 peleas, 14 de ellas por la vía rápida. El ucraniano mantiene el invicto y los tres cinturones que ponía en juego. Los de la Asociación Mundial (AMB), el Consejo Mundial (CMB) y la Organización Mundial (OMB) de Boxeo.

Por su parte, Tyson Fury, de 35 años, cayó derrotado por segunda vez en su carrera. Ambas, ante el ucraniano. Ahora, ‘The Gipsy King’ ahora cuenta con récord de 34 victorias, 24 por la vía del nocaut, dos reveses y un empate.

Sigue leyendo:

· Oleksandr Usyk gana por segunda vez a Tyson Fury y las redes sociales enloquecieron con memes

· Tyson Fury quiere trilogía contra Oleksandr Usyk

· Oleksandr Usyk detenido por la policía en aeropuerto de Polonia