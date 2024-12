Ariadna Gutiérrez confirma que tiene pareja y se siente “muy orgullosa” de sí misma

La modelo colombiana Ariadna Gutiérrez confirmó a sus seguidores que actualmente se encuentra en una relación de pareja, respondiendo a una de las mayores interrogantes de sus fans durante el último año. La ex Miss Colombia y primera finalista del Miss Universo 2015 ha mantenido su vida personal al margen de su vida pública.

Durante una dinámica de preguntas y respuestas en el canal de Youtube de la modelo, Ariadna Gutiérrez confirmó que sí se encuentra en una relación aunque no reveló la identidad de su novio.

“Ustedes siempre quieren saber si estoy en pareja y sí estoy en pareja”, confirmó Gutiérrez.

La participante más popular de la cuarta temporada de ‘La Casa de los Famosos’ explicó que tomó la decisión de no compartir detalles de su vida personal por una promesa que se hizo a sí misma. Asimismo, reveló que esta decisión le ha traído problemas en su actual relación.

“Ya no voy a decir mucho porque ustedes saben que yo tomé la decisión hace muchos años de mantener mi vida privada, mi vida amorosa en privado, y es algo que para mí se convirtió en una promesa para mí misma, aunque me ha traído problemas en mi relación porque siempre es como que ‘tú no me muestras en redes sociales, me estás escondiendo, te avergüenzas de mí’, o sea me ha traído problemas en serio”, dijo la modelo.

Al margen de su vida amorosa, Ariadna Gutiérrez considera que el año 2024 ha sido de muchas enseñanzas y se siente orgullosa de cómo se ha fortalecido a nivel personal.

“Obviamente el proyecto del cual me siento más orgullosa es mi propio proyecto. Mi confianza, mi autoestima, ese trabajo interior que es constante, que va cada día y que yo siento que cada día me hace más feliz ver la persona que me estoy convirtiendo y la verdad que eso me hace sentir muy orgullosa”, dijo la modelo.

Ariadna Gutiérrez saltó a la fama con su polémica participación en el Miss Universo 2015, representando a Colombia. Gutiérrez fue la protagonista del error escandaloso de ese año en el certamen y que se convirtió en uno de los momentos más polémicos en la historia del Miss Universo.

El presentador anunció como ganadora a Ariadna Gutiérrez. Sin embargo, eso fue una equivocación ya que leyó mal la tarjeta y la ganadora en realidad fue la representante de Filipinas. Ese fue un momento sumamente polémico que marcó la carrera de Ariadna Gutiérrez. Sin embargo, eso no impidió que se convirtiera en una modelo reconocida que desfiló con grandes marcas en la industria de la moda.

A principios de 2024 Ariadna Gutiérrez se unió como participante del reality show ‘La Casa de los Famosos’ de Telemundo. Aunque no logró convertirse en finalista, fue una de las participantes más queridas del reality show.

Sigue leyendo: